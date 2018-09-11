Задержали пьяного священника судебные приставы

Вчера в Ярославле задержали священнослужителя. Его остановили судебные приставы, так как номера его машины случайно попали на радар службы, которая в это время искала водителей-должников. Священнослужитель оказался из их числа.

На нём висел штраф в 30 тысяч рублей за пьяную езду, и ехал он без прав, так как их был лишён.

— Сейчас священнослужителю грозит очередной штраф в 30 тысяч рублей, а задолженность в 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде он уже погасил, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области.

Также приставы рассказали, что священнослужитель является злостным нарушителем ПДД, но обычно штрафы оплачивает вовремя.

Известно, что священнослужитель из Даниловского района. 76.ru узнал в епархии, могут ли после этого его лишить сана.

– Священнослужители такие же граждане России как и все остальные. А значит, несут ответственность за свои правонарушения наравне. Лишение сана, как правило, осуществляется за преступления другого рода, – рассказали в епархии.

Недавно приставы останавливали маршрутки и забирали из них всю выручку.