Триумф оппозиции: официальные результаты выборов в Ярославскую областную думу в режиме онлайн

Выборы прошли тихо, но результат оказался громким

Глава избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров начинает официально оглашать итоги выборов депутатов Ярославской областной думы и выборов в районах области. Сейчас станет известно, как голосовали избиратели и кто в итоге победил. Давайте знакомиться с нашими будущими депутатами и чиновниками.



Выборы в Ярославскую областную думу прошли 9 сентября. С избирательных участков мы вели онлайн-трансляцию.

14:49

А вот известная в Ярославле кандидат-блондинка, которая не прошла по итогам голосования в новый созыв Ярославской областной думы, написала следующее:



«Вопиющая раскоординированность в действиях всех структур, задействованных в выборах, была изначальным планом тех, кому был выгоден такой результат выборов.



Очень надеюсь, что вопрос о легитимности выборов поставлен не будет (считаю, это может стать слишком большим ударом по действующей власти), надеюсь, что "разбор полётов" закончится максимум пересчетом на тех округах, где результаты кардинально отличались от данные экзитполов (если такие случаи были зафиксированы, конечно).



В целом я довольна результатом по 9-му округу. Искренне, рада победе однопартийца!



Все мои действия за последний месяц по попаданию на личную встречу к губернатору были направлены лишь на то, чтобы предупредить готовившуюся диверсию, целиком сделанную руками безмозглого окружения, которое эту самую дорогу мне и закрыло.



Господа, только один вопрос: а Вы реально думаете, что Вы сами по себе кому-то нужны и что-то из себя представляете?



Всем добра, а блондинка заслужила отдых».



14:40

А вот и готов обновлённый список одномандатников. Вот эти 25 человек, которые уже точно прошли в новый созыв Ярославской областной думы: Александр Гончаров, Николай Александрычев, Роман Фомичёв, Яков Якушев, Эльхан Мардалиев, Александр Воробьёв, Илья Тедев, Андрей Щенников, Василий Бобков, Сергей Якушев, Роман Слонин, Сергей Борисов, Лариса Ушакова, Шакир Абдуллаев, Владимир Денисов, Илья Круглов, Константин Гриднев, Алексей Константинов, Юрий Филимендиков, Алексей Калганов, Алексей Макаров, Александр Тарасенков, Тигран Казарян, Николай Бирук и Михаил Никешин.

14:35

Свою оценку прошедшим выборам дали и наблюдатели.



— Наблюдение за выборами в этот раз было скучным — активность избирателей была маленькой, — добавил координатор ассоциации «Голос» в Ярославской области Антон Шейнин. — Основные претензии у нас возникли к контролю за приходом избирателей, я говорю о так называемой административной явке, когда сотрудников бюджетной сферы и крупных предприятий заставляют идти голосовать.



14:23

Журналисты попросили руководителя региональной избирательной комиссии прокомментировать слухи об уходе со своего поста и переезде из Ярославля. Он их опроверг.

— Это дурацкие слухи, — сказал Олег Захаров. — Живу здесь и надеюсь, что останусь и дальше. У меня дети здесь ходят в школу и детский сад.

14:14

Коммунисты, те которые КПРФ, взявшие семь мандатов, ликуют от победы.



— Ярославцы возложили груз ответственности на нашу команду, — говорит лидер ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв. — Впереди тяжёлая борьба за интересы людей труда.



14:11

В партии власти, к слову, считают, что результаты выборов отражают картину реальной работы кандидатов.

— Результаты выборов закономерны и полностью отражают работу кандидатов с людьми в избирательных округах, — считает секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Грибов. — Многие из них провели более сотни встреч, искали решения сложных проблем вместе с жителями, советовались, формировали программу действий на ближайшие годы. Люди на деле убедились, кто готов и может работать, и поддержали их. Сейчас победителям голосования предстоит сформировать думу и без раскачки начинать работать, оправдывать доверие избирателей.



13:59

Интересные итоги голосования получились на выборах депутатов в одном из сельских поселений Угличского района — там два соперника набрали одинаковое количество голосов.

— Второго тура не будет, — отметил Олег Захаров. — По регламенту нужно будет проводить жеребьёвку. Как именно это будет происходить, мы решим в ближайшее время.

13:53

Глава регионального избиркома Олег Захаров рассказал, что жалоба ярославских журналистов Людмилы Шабуевой и Данилы Бедяева была зафиксирована. Они обнаружили в 16-й школе, куда зашли, чтобы проголосовать, плакаты с логотипом партии «Единая Россия».

— Это нарушение не повлияло на ход голосования, поэтому ничего не будет. Это всего один плакат, — сказал Захаров. — Мы в школах выступаем в роли своеобразных квартирантов. Плакат висел не на территории избирательного участка, а на территории школы.

13:42

Утром, когда расклады сил уже были примерно ясны, мы получили комментарий от «Единой России» и от КПРФ.

13:28

Одномандатники, которые прошли:

13:21

Прошли пять партий. Вот цифры (всего голосов и проценты):

«Единая Россия» — 113 948 — 38,43%;

КПРФ — 71 251 — 24,03%;

ЛДПР — 38 465 — 12,97%;

«Справедливая Россия» — 30 434 — 10,26%;

«Коммунисты России» — 19 658 — 6,63%;



«Патриоты России» — 6 710 — 2,26%;

«Родина» — 3 553 — 1, 20%.

13:14

Захаров:

— Во всех округах был значительный разрыв между лидерами и людьми, занявшими вторые места. Поэтому вопросов по победителям быть не должно. По партийным спискам все немного сложнее. Но уже есть данные. Явка 29,28 процента. Две партии — «Родина» и «Патриоты России» не прошли пятипроцентный барьер, поэтому не участвуют в распределении мандатов.



Были по суду сняты партии «Парнас» и «Яблоко». Остальные партии будут делить мандаты.



13:12