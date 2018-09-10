Кто прошёл в Ярославскую областную думу: пофамильный список

В избирательной комиссии Ярославской области продолжают подсчитывать голоса избирателей. Но уже стали известны предварительные данные.

В новый созыв Ярославской областной думы войдут 50 депутатов

— Голосование прошло абсолютно гладко, серьёзных нарушений не было, — заявил глава избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.



— Наблюдение за выборами в этот раз было скучным — активность избирателей была маленькой, — добавил координатор ассоциации «Голос» в Ярославской области Антон Шейнин. — Основные претензии у нас возникли к контролю за приходом избирателей, я говорю о так называемой административной явке, когда сотрудников бюджетной сферы и крупных предприятий заставляют идти голосовать.



Сегодня предварительные итоги голосования будут объявлены официально. Но, похоже, они уже сильно не разойдутся с теми цифрами, которые известны на данную минуту, так как подсчитаны уже практически все голоса.

Явка на этих выборах была невысокой

По партийным спискам в лидерах «Единая России» (38% — 11 мандатов), следом идут КПРФ (24% — 7 мандатов), ЛДПР (13% — 3 мандата), «Справедливая России» (10% — 3 мандата) и «Коммунисты России» (7% — 1 мандат).



Судя по спискам, в Ярославскую областную думу должны пройти:



от «Единой России» Михаил Боровицкий, Павел Исаев, Антон Капралов, Андрей Коваленко, Алексей Ясинский, Александр Киселев, Ольга Хитрова, Теймураз Бараташвилли, Алексей Таганов, Юрий Павлов и Наталья Косихина;



от КПРФ Александр Воробьёв, Эльхан Мардалиев, Шакир Абдулаев, Константин Гриднев, Валерий Байло, Елена Кузнецова и Евгений Ершов;



от ЛДПР Андрей Потапов, Владимир Смирнов и Ирина Лобанова;



от «Справедливой России» Сергей Хабибулин, Ольга Секачёва и Анастасия Пивоварова;



от «Коммунистов России» Артём Денисов.



По одномандатным округам из 25 человек мандаты получат 20 единороссов и пятеро представителей оппозиции власти. Здесь победили Александр Гончаров, Николай Александрычев, Роман Фомичёв, Яков Якушев, Эльхан Мардалиев, Александр Воробьёв, Илья Тедеев, Андрей Щенников, Василий Бобков, Сергей Якушев, Роман Слонин, Сергей Борисов, Лариса Ушакова, Шакир Абдулаев, Владимир Денисов, Илья Круглов, Константин Гриднев, Алексей Константинов, Юрий Филимендиков, Алексей Калганов, Алексей Макаров, Александр Тарасенков, Тигран Казарян, Николай Казарян и Михаил Никешин.



— Такой результат очень поучителен, — считает политолог Григорий Моднов. — Провал «Единой России» я вижу в отсутствии реальных успехов власти за последние два года, раздражённости административной мобилизацией, тотальной зачисткой округов и попытке снять ключевых кандидатов оппозиции по суду через спойлеров, а также на результат повлияли мусорный скандал и пенсионная реформа.



Высокий процент голосов у КПРФ эксперты связывают ещё и с тем, что одновременно с предвыборной гонки были сняты ПАРНАС и «Яблоко». В партии власти, к слову, считают, что результаты выборов отражают картину реальной работы кандидатов.

В Ярославской области большое доверие многие избиратели оказали КПРФ

— Результаты выборов закономерны и полностью отражают работу кандидатов с людьми в избирательных округах, — считает секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Грибов. — Многие из них провели более сотни встреч, искали решения сложных проблем вместе с жителями, советовались, формировали программу действий на ближайшие годы. Люди на деле убедились, кто готов и может работать, и поддержали их. Сейчас победителям голосования предстоит сформировать думу и без раскачки начинать работать, оправдывать доверие избирателей.



А вот как коммунисты отнеслись к итогам:



— Ярославцы возложили груз ответственности на нашу команду, — говорит лидер ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв. — Впереди тяжёлая борьба за интересы людей труда.



Вчера состоялись выборы депутатов Ярославской областной думы. В новый состав регионального парламента пройдут 50 человек: 25 по спискам и столько же по одномандатным округам. Точный список победителей будет известен уже через несколько часов.







Результаты голосования за партийные списки (на 9.00)



«Единая Россия» — КПРФ — ЛДПР — «Справедливая Россия» (в %).

Ярославская областная дума 38–24–13–10 «Коммунисты России» 6.

Смоленская областная дума 36–23–19–7 «Партия пенсионеров» 9.

Ивановская областная дума 34–27–16–8.

Законодательное собрание Владимирской области 29–23–20–10 (+КПСС 6).

