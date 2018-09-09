Выборы без дешёвых пирожков: следим в режиме онлайн, как голосуют ярославцы

Все на выборы!

Сегодня ярославцы выбирают новый созыв депутатов Ярославской областной думы. Избирательные участки открылись в восемь часов утра. Всего в регионе голосуют на 852 участках.

Как проходят выборы, сколько ярославцев придёт голосовать, будут ли нарушения, где продадут самые вкусные пирожки — следим в режиме онлайн за ходом дня голосования.

Почему важно выбрать депутатов областной думы, мы писали ранее, рассказав, какие законы они принимают. Например, прошлый созыв парламентариев отменил выборы мэров и сэкономил на ярославцах.

13:01

В Ярославле желающих проголосовать очень мало

К полудню проголосовали уже 10,61% избирателей в области — 107 271 человек. Это довольно высокий показатель. Однако в Ярославле пока по отдельным участкам явка остаётся стабильно низкой.

12:50

На участке в главном корпусе демидовского университета голосуют в кабинках за жёлтыми занавесками.

11:45

В школе № 72 на улице Тургенева народу мало.

— На доске пишут явку по времени. Почему-то в 11:45 уже известно, что в 12:00 пришли 177 человек, — передаёт Ольга Прохорова.

11:27

Голосовать ярославцы идут неохотно

На 10 утра проголосовать за новый созыв областной думы пришли 3,74% жителей области — 37 840 избирателей.



11:26

Если вам показалось, что вы увидели нарушение, то звоните по телефону горячей линии областной избирательной комиссии: (4852) 49-06-01.

11:13

Зато утром столы буфетов еще ломятся от пирожков. В школе № 45 выбор отличный

Кто рано встаёт, тот пирожков больше с собой унесёт

11:09

Участки пустые

Встать пораньше ради выборов — это не про всех ярославцев. Явка утром в городе мизерная. Например, в колледже гостиничного и строительного бизнеса в Ленинском районе к девяти часам утра пришли 45 человек.

Во Фрунзенском районе в школе № 16 на 10:30 утра явка была 1,39%. Примерно столько же в соседней школе № 45, где пришли голосовать лишь 64 человека.

10:05

Халявных пирожков по 4 рубля не найти

А мы уже подсмотрели, что нас ждёт в буфетах. В колледже гостиничного и строительного бизнеса, например, цена на выпечку начинается от 15 рублей. Халявных пирожков по четыре рубля, как на выборах президента, уже не будет. Кроме того, меню везде разное. Самые недорогие булочки будут в школах, меню тут.

09:59

На участке в колледже гостиничного и строительного бизнеса красиво подготовились к этому дню

Электронные КОИБЫ будут работать только на 141 участке в Ярославле (в одномандатных округах № 1, 2, 5, 6, 9, 10), на 103 участках в Рыбинске (одномандатные округа № 12, 13, 14, 15) и на 31 участке в Переславле-Залесском.

На всех остальных участках будут классические урны.