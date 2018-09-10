По предварительным подсчётам в облдуму могут пройти представители пяти партий

В Ярославской области уже обработано 5% бюллетеней по системе ГАС-Выборы. То есть те, которые опускали в электронные КОИБы. И первые результаты впечатляют: партия власти набрала пока лишь 36,98%.

Однако эти результаты очень предварительны. Согласно им КПРФ получает 26,82% голосов избирателей, ЛДПР набирает 12,31%, ещё 10,22% получает «Справедливая Россия». Весомый процент берут даже «Коммунисты России» - 6,93%. «Патриоты России» набирают 1,93% и партия «Родина» 1,49%.

Если к окончанию подсчёта всех бюллетеней проценты сохранятся в такой же пропорции, то в областную думу пройдут кандидаты сразу пяти партий. В 2013 году в облдуму прошли представители четырех партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и ПАРНАС). Тогда партия власти получила поддержку 42,25% избирателей.

Всего сегодня дошли до участков около 28% избирателей в Ярославской области из 800 тысяч человек.

О том, как прошло голосование в области, мы следили в онлайн-трансляции.