С 1 сентября ярославские дворы стали превращаться в большие помойки

Сотрудники компании «Хартия», которая в Ярославле пятый день занимается вывозом мусора с контейнерных площадок, продолжают разгребать завалы. За первые четыре дня они вывезли более 600 тонн отходов на мусоросортировочный комплекс «Чистый город». Плюс к этому «Хартия» вывозит мусор для сортировки на «Макраб» и «Торгвторма».



— Проблема пока решена не полностью, — рассказал официальный представитель компании «Хартия» Алексей Бишанов. — Было много неучтенных контейнерных площадок при передаче сведений о них от муниципалитетов в нашу компанию. Постоянно всплывают новые адреса.

Если рядом с вашим домом не вывозят мусор или есть претензии к качеству услуги, то нужно жаловаться в компанию по номеру (4852) 20-85-26.



Сейчас для решения мусорной проблемы в Ярославль из Москвы перебросили 18 мусоровозов, а также привезли дополнительно водителей и диспетчеров.



Мусорные горы на контейнерных площадках появились после того, как 1 сентября к вывозу мусора в Ярославле приступил новый оператор — фирма сына генерального прокурора России Игоря Чайки. За то, чтобы «Хартия» занялась сферой отходов в Ярославской области, власти отдадут 16 миллиардов за 8 лет. По два миллиарда рублей в год. За эти деньги фирма должна организовывать весь процесс сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и нести за это ответственность. Также она должна поменять мусорные контейнеры, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны и создать сортировочные и перегрузочные станции.

