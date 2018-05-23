Теперь официально: сын генпрокурора Игоря Чайки подписал соглашение о работе с нашим мусором

Региональный оператор дорого обойдётся Ярославской области

За то, чтобы Москва привезла 200 тысяч тонн мусора на полигон «Скоково», правительство Ярославской области возьмёт 500 миллионов рублей. А за то, чтобы компания сына генпрокурора России занялась сферой отходов нашего региона, власти отдадут 16 миллиардов за восемь лет. По два миллиарда рублей в год.

Что будет делать на эти деньги компания «Хартия», с которой сегодня официально подписано соглашение,как с региональным оператором?

— «Хартия» будет организовывать весь процесс сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в Ярославской области и нести за это ответственность. Компания уже запланировала замену контейнеров для сбора ТКО, обновление парка мусоровывозящей техники, приведение в нормативное состояние полигонов и создание сортировочных и перегрузочных станций. Данные мероприятия позволят сделать отрасль экологически безопасной в соответствии с современными требованиями. Контроль за деятельностью регионального оператора будет осуществлять наш департамент, — рассказал директор областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В ближайший месяц региональный оператор должен предоставить в департамент расчёты, по которым он сформирует цены за сбор и транспортировку мусора. А ещё в течение трёх месяцев «Хартия» обязана заключить договоры с компаниями, которые владеют заводами по обезвреживанию или захоронению мусора. Ведь с сентября все отходы ярославцев должны захораниваться безопасно.