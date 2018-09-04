Ярославль утонул в мусоре. Что происходит во дворах, что говорят власти. Хроника

Даже и баков-то не видно

Ярославцы в ужасе — к мусорным контейнерам не подойти. Баки и площадки перед ними завалены отходами.



— Уже нет сил смотреть на это! У дома 32а на Белинского нескончаемая свалка. Всегда. Утром видела мусоровоз. Но он только опустошил баки, хотя все это добро уже лежало, — пожаловалась в группе «Дороги Ярославля» Анжелика Шабекова.



В комментариях под постом — фотографии из других дворов: с улиц Чкалова, Суздальской... Александр Торопов выложил в фейсбуке фото из поселка Щедрино — там переполнены все баки.

Баки на Суздальской





А ведь недавно новый «мусорный» оператор «Хартия» поставил, как отчитались власти, 2238 новых контейнеров. И уверяют, что сейчас как раз смотрят, как новый оператор работает в городе, рейды проводят.



А это посёлок Щедрино

— С учетом того, что запуск единого регионального оператора идет одновременно с отлаживанием механизма сбора и вывоза мусора на территории всего региона, разноплановый мониторинг ведем с первого дня запуска новой системы, — рассказал начальник отдела по обороту ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. — Проводим выездные комиссионные обследования, отрабатываем поступающие от населения обращения, организуем совещания в режиме видеоконференц-связи с руководителями муниципальных районов.



Совещания, очевидно, плохо помогают в уборке мусора. Пока все, что предлагается, — звонить на горячую линию «Хартии»: (4852) 20-85-26 или жаловаться на их сайте.



В Ярославле массово выжгли мусорные контейнеры «Хартии».

За то, чтобы «Хартия» занялась сферой отходов в Ярославской области, власти отдадут 16 миллиардов за 8 лет. По два миллиарда рублей в год. За эти деньги фирма должна организовывать весь процесс сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и нести за это ответственность. Также она должна поменять мусорные контейнеры, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны и создать сортировочные и перегрузочные станции.



11:58

По соцсетям сегодня разметало мусор - очень много фотографий с заваленными контейнерными площадками. А как дела у вас во дворе? Фото мусорных площадок присылайте нам в личные сообщения в группе 76.ru Вконтакте или напишите письмо на почту (Написать письмо ).