Многие отказываются верить, но всё же да — сегодня последний день лета. Мы тоже не верим. Ну то есть приходится мириться с действительностью, но душа как-то не принимает... Поэтому, сев кружочком в редакции, смахнув слезу, мы перелистали летние фото. Посмотрели, чем нам запомнились три тёплых (хоть за это спасибо!) месяца. Садитесь рядышком, давайте посмотрим, каким оно было, лето-2018.
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