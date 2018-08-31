В Ярославле самые красивые и спортивные девушки
В Ярославле самые красивые и спортивные девушки

Многие отказываются верить, но всё же да — сегодня последний день лета. Мы тоже не верим. Ну то есть приходится мириться с действительностью, но душа как-то не принимает... Поэтому, сев кружочком в редакции, смахнув слезу, мы перелистали летние фото. Посмотрели, чем нам запомнились три тёплых (хоть за это спасибо!) месяца. Садитесь рядышком, давайте посмотрим, каким оно было, лето-2018.

Безусловно, это было самое футбольное лето !
Безусловно, это было самое футбольное лето!
В Казармах собиралась огромная армия болельщиков
В Казармах собиралась огромная армия болельщиков
А на улицах города играли в свой футбол
А на улицах города играли в свой футбол
Этим летом Ярославль прославился на всю страну скандалом о пытках в колонии
Этим летом Ярославль прославился на всю страну скандалом о пытках в колонии
Было много антимусорных митингов
Было много антимусорных митингов
А этот дым видели со всех концов города — полыхал скандальный недострой «Волков-плаза»
А этот дым видели со всех концов города — полыхал скандальный недострой «Волков-плаза»
Наш «Локо» завоевал Кубок мира . Ур-ра!
Наш «Локо» завоевал Кубок мира. Ур-ра!
Восьмой раз в Левцово прошел « Доброфест ». Было жарко, но разве супергероев это остановит?
Восьмой раз в Левцово прошел «Доброфест». Было жарко, но разве супергероев это остановит?
А третий « Пир на Волге » был классным. Гулял и ел весь Ярославль
А третий «Пир на Волге» был классным. Гулял и ел весь Ярославль
К нам в гости заглянул Малахов , чтобы поженить ярославцев
К нам в гости заглянул Малахов, чтобы поженить ярославцев
Вечерний « Пир на Волге »
Вечерний «Пир на Волге»
Этим же летом в детском парке поселились динозавры . И тут умудрились поскандалить .
Этим же летом в детском парке поселились динозавры. И тут умудрились поскандалить.
В июле ярославцы вытащили огромного сома
В июле ярославцы вытащили огромного сома
Конечно, в такое жаркое лето успели покупаться!
Конечно, в такое жаркое лето успели покупаться!
И полюбоваться на роскошных ярославских девушек в купальниках
И полюбоваться на роскошных ярославских девушек в купальниках
Таких фотографий много не бывает
Таких фотографий много не бывает
Этим летом в Ярославле можно было отлично загореть
Этим летом в Ярославле можно было отлично загореть
А помните эту крутую радугу, которая начиналась в Волге ?
А помните эту крутую радугу, которая начиналась в Волге?
Теплое лето заглянуло в каждый дворик Ярославля
Теплое лето заглянуло в каждый дворик Ярославля
Утки любят наш город, особенно летом. Заметили, как их много в этом году?
Утки любят наш город, особенно летом. Заметили, как их много в этом году?
Лето — это тихие прохладные рассветы...
Лето — это тихие прохладные рассветы...
... и, конечно же, романтические закаты...
... и, конечно же, романтические закаты...
...а еще беззаботные каникулы и качели...
...а еще беззаботные каникулы и качели...
...и море витаминов...
...и море витаминов...
... и, безусловно, любовь!
... и, безусловно, любовь!
Спасибо, лето. Мы будем скучать по тебе!
Спасибо, лето. Мы будем скучать по тебе!
И нам немного грустно. Но теперь ждем прекрасную золотую осень!
И нам немного грустно. Но теперь ждем прекрасную золотую осень!