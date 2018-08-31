В Ярославле самые красивые и спортивные девушки

Многие отказываются верить, но всё же да — сегодня последний день лета. Мы тоже не верим. Ну то есть приходится мириться с действительностью, но душа как-то не принимает... Поэтому, сев кружочком в редакции, смахнув слезу, мы перелистали летние фото. Посмотрели, чем нам запомнились три тёплых (хоть за это спасибо!) месяца. Садитесь рядышком, давайте посмотрим, каким оно было, лето-2018.

Безусловно, это было самое футбольное лето!

В Казармах собиралась огромная армия болельщиков

А на улицах города играли в свой футбол

Этим летом Ярославль прославился на всю страну скандалом о пытках в колонии

А этот дым видели со всех концов города — полыхал скандальный недострой «Волков-плаза»

Восьмой раз в Левцово прошел «Доброфест». Было жарко, но разве супергероев это остановит?

А третий «Пир на Волге» был классным. Гулял и ел весь Ярославль

К нам в гости заглянул Малахов, чтобы поженить ярославцев

Этим же летом в детском парке поселились динозавры. И тут умудрились поскандалить.

В июле ярославцы вытащили огромного сома

Конечно, в такое жаркое лето успели покупаться!

И полюбоваться на роскошных ярославских девушек в купальниках

Таких фотографий много не бывает

Этим летом в Ярославле можно было отлично загореть

А помните эту крутую радугу, которая начиналась в Волге?

Теплое лето заглянуло в каждый дворик Ярославля

Утки любят наш город, особенно летом. Заметили, как их много в этом году?

Лето — это тихие прохладные рассветы...

... и, конечно же, романтические закаты...

...а еще беззаботные каникулы и качели...

...и море витаминов...

Спасибо, лето. Мы будем скучать по тебе!