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Развлечения Бывшая невеста Григория Лепса выходит замуж за племянника президента Азербайджана — где и когда пройдет торжество?

Бывшая невеста Григория Лепса выходит замуж за племянника президента Азербайджана — где и когда пройдет торжество?

О романе стало известно в феврале этого года

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Впервые пару заметили вместе в Рио-де-Жанейро | Источник: Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Впервые пару заметили вместе в Рио-де-Жанейро | Источник: Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впервые пару заметили вместе в Рио-де-Жанейро

Источник:

Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба готовится к свадьбе. Избранник 20-летней блогерши — 36-летний Рустам Гаджиев — племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Если что, не всех пугают суеверия — в пятницу 13-го, завтра, в Баку гуляет свадьбу Аврора Киба. Свадьбу, собственно, с племянником Ильхама Алиева Рустамом Гаджиевым, и сам президент Азербайджана должен быть», — указано в публикации издания «Антиглянец».

Как пишут наши коллеги из Starhit.ru, слухи о новом романе Авроры появились в феврале 2026 года. Тогда девушку заметили в компании Гаджиева на карнавале в Рио-де-Жанейро. В марте Киба сама подтвердила отношения, опубликовав совместные снимки с возлюбленным из Китая. Позже она рассказала, что их свела общая знакомая — жена брата Рустама.

«История очень интересная. Просто судьба. Моя подружка — жена брата моего парня. Она меня позвала на карнавал в Бразилию, потому что это была моя мечта детства. Подруга прилетела не одна, в составе большой компании. Там я и познакомилась с Рустамом. Точнее, не познакомилась, ведь ранее знала его. Просто там всё у нас закрутилось», — рассказала в июне Аврора в эфире телешоу «Кстати» на платформе VK Видео.

Источник: Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Известно, что Рустам Гаджиев занимается бизнесом, с 2012 года возглавляет коллекторское агентство в Азербайджане. Его отец Рауф работает заместителем министра экологии и природных ресурсов страны. Сама Аврора Киба предпочитает не посвящать публику в подробности личной жизни с тех пор, как рассталась с Лепсом.

Роман Авроры с певцом Григорием Лепсом длился почти два года. В июне артист представил девушку публике и назвал своей невестой. Разница в возрасте между возлюбленными составляла 44 года. Артист неоднократно говорил о намерении жениться, а Киба даже рассказывала о планах устроить масштабное торжество почти на 700 гостей.

В январе 2026 года Аврора Киба официально объявила о завершении отношений с певцом Григорием Лепсом. Девушка подчеркнула, что между ней и артистом не было драмы. При этом причину расставания она не назвала. Сам же Лепс прокомментировал ситуацию лишь спустя месяц. В своем признании певец принял всю вину на себя и отметил, что пока хочет сосредоточиться на работе.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Аврора Киба Азербайджан Баку Свадьба Григорий Лепс
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