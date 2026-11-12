В центре Ярославля начали устанавливать каток

Каток на Советской площади в Ярославле Источник: ООО ГК «Ледовый сервис»

На Советской площади в Ярославле стали монтировать каток. Как рассказали в мэрии 12 ноября, на площадку привезли оборудование и стройматериалы, а саму территорию оградили.

«Подрядная организация проводит разметку поля. Также начат монтаж конструкций гаражей для техники, павильонов службы охраны, касс и проката. Рядом разместятся пункт заточки коньков и кафе. Процесс возведения ледового комплекса займет более 40 дней. На ледовой площадке будут проводить спортивные, культурные и развлекательные мероприятия», — дополнили власти.

Каток планируют торжественно открыть 27 декабря.

Власти показали эскизы проекта Источник: ООО ГК «Ледовый сервис» Таким планируют сделать каток на Советской площади Источник: ООО ГК «Ледовый сервис»

Напомним, работы выполняет московское ООО ГК «Ледовый сервис». Они же монтировали каток в центре города в 2024 и 2025 годах.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО ГК «Ледовый сервис» было образовано в декабре 2016 года в Москве. Гендиректором выступает Павел Слепнев, который также владеет компаниями по производству оборудования специального назначения, ремонту машин и строительству жилых и нежилых зданий. На конец 2025 года выручка компании составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 38,6 млн рублей.

Так каток будет выглядеть сверху Источник: ООО ГК «Ледовый сервис»

А заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений». Заплатить за работы готовы 117,9 миллиона рублей.

Функционировать каток должен до 14 марта 2027 года. В документах прописано, что посещение катка будет бесплатным. Пропускная способность должна составить не менее 450 человек за сеанс.

График работы катка в Ярославле

с 10:00 до 00:00 — с воскресенья по четверг (сеансы: 10:00–11:15, 12:00–13:15, 14:00–15:15, 16:00–17:15, 18:00–19:15, 20:00–21:15, 22:00–00:00);

с 10:00 до 02:00 — с пятницы по субботу и в праздничные дни (сеансы: 10:00–11:15, 12:00–13:15, 14:00–15:15, 16:00–17:15, 18:00–19:15, 20:00–21:15, 22:00–23:15, 00:00–02:00).