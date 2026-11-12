Пять мужей и одна большая любовь. Вспоминаем браки Лидии Федосеевой-Шукшиной

Федосеева-Шукшина запомнилась многим по фильму «Калина красная» Источник: globallookpress.com

11 ноября в Москве похоронили народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину. Она умерла в 88 лет после продолжительной болезни. Последним пристанищем актрисы стало Новодевичье кладбище, где уже 52 года покоится ее второй муж — писатель, актер и режиссер Василий Шукшин. Вспоминаем их брак — и другие истории любви знаменитой актрисы.

За свою жизнь Федосеева-Шукшина пять раз выходила замуж. Ее избранниками становились актер, писатель, кинооператор, польский художник и музыкальный продюсер. Одни браки распадались из-за расстояния и разногласий, другие — из-за новой любви или ревности.

Несмотря ни на что, именно фамилию Василия Шукшина актриса носила до конца жизни. MSK1.RU рассказывает, как складывались отношения Федосеевой-Шукшиной с ее пятью мужьями.

Вячеслав Воронин: первый муж и борьба за дочь

Первым мужем Лидии Федосеевой стал актер Вячеслав Воронин. Они познакомились осенью 1959 года на киностудии в Киеве. Лидия тогда была студенткой ВГИКа, а Воронин уже успел прославиться после фильма «Первый эшелон».

В интервью «Московскому комсомольцу» в 2004 году актер вспоминал, что сначала не принял молодую Федосееву всерьез. Однако они разговорились, отправились гулять к Днепру, а потом до утра просидели в кафе. Вскоре съемки развели их по разным городам. И тогда Лидия сама неожиданно приехала к нему во Львов.

«Я соскучилась, больше не могу без тебя», — такую фразу, по воспоминаниям Воронина, произнесла девушка, когда выбежала встречать его у гостиницы.

Влюбленные поженились в 1960 году, поселились в Киеве, а вскоре у них родилась дочь Анастасия. Но семейную жизнь осложняло стремление Федосеевой сделать карьеру в Москве. После отчисления из ВГИКа ей удалось восстановиться в институте, и она решила вернуться в столицу.

«Я переезжаю жить в Москву, не хочу в будущем оказаться на задворках Киностудии Довженко», — вспоминал Воронин слова Федосеевой.

Супруги стали жить в разных городах, а маленькую Настю отправили к бабушке в Ленинград. Воронин хотел, чтобы жена вернулась к нему в Киев, но она отказывалась. Окончательно их отношения разрушились, когда на съемках фильма «Какое оно, море?» Лидия увлеклась Василием Шукшиным.

После развода разгорелся конфликт из-за дочери. Анастасия осталась с отцом и его семьей, а отношения с матерью на долгие годы оказались разорваны.

Красавице Лидочке Федосеевой 16 лет Источник: из личного архива Лидии Федосеевой-Шукшиной

Василий Шукшин — и судьбоносная любовь

С Василием Шукшиным актриса была знакома еще по ВГИКу. Он учился на режиссерском факультете и занимался комсомольской работой, а однажды даже отчитал Федосееву за прогулы. Но все изменилось, когда они отправились на съемки картины «Какое оно, море?».

В поезде коллеги собрались в одном купе, пели песни и разговаривали. Позднее Шукшин вернулся к Лидии, попросил рассказать о себе, и беседа затянулась почти до утра. Актрису поразили его знания и увлеченность литературой. Роман быстро набирал обороты, хотя оба тогда еще не были свободны от прежних отношений.

Федосеева-Шукшина вспоминала, что рядом с будущим мужем почувствовала себя по-настоящему счастливой.

«Я столько пережила, и вдруг Господь дал мне в руки такое счастье!» — говорила она в одном из телеинтервью.

Василий Шукшин с женой Лидией и дочками Олей и Машей на пробах к фильму «Печки-лавочки», 1972 год Источник: из личного архива Лидии Федосеевой-Шукшиной

В браке родились две дочери — Мария и Ольга. Семья жила скромно, а Василий Шукшин практически все время посвящал литературе и съемкам. Его супруга на несколько лет отказалась от карьеры, снималась в картинах мужа и занималась детьми. Позднее она признавалась, что воспринимала это как естественную часть семейной жизни.

«Вот рядом гений живет, ну так служи ему», — объясняла актриса свое тогдашнее отношение к работе.

Семейная жизнь не была безоблачной. Шукшин отличался сложным характером, супруги ссорились, в том числе из-за его пристрастия к алкоголю. Но в воспоминаниях Федосеева-Шукшина часто говорила о его нежности и заботе.

Василий Шукшин умер 2 октября 1974 года во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Ему было всего 45 лет. Федосеева тяжело переживала его смерть. Впоследствии она стала носить двойную фамилию и всю оставшуюся жизнь занималась сохранением творческого наследия мужа.

Михаил Агранович: третий брак

Через год после смерти Шукшина в жизни актрисы появился кинооператор Михаил Агранович. Они познакомились во время работы над картиной «Трын-трава».

Новые отношения вызвали волну осуждения. Многие считали, что вдова знаменитого писателя слишком быстро устроила личную жизнь. Но сама актриса всегда вспоминала Аграновича с благодарностью.

«Миша замечательный, я его вспоминаю добрым словом», — рассказывала актриса журналу «Коллекция Караван историй».

Михаил оказался не только хорошим мужем, но и заботливым отчимом для дочерей Лидии. Он провожал Марию и Ольгу в школу, помогал делать уроки и готовил обеды. Актриса рассказывала, что супруг был прекрасно образован, любил поэзию и часто предлагал вместе почитать стихи.

«Я была с ним счастлива», — признавалась Федосеева-Шукшина.

Лидия Николаевна с дочками Марией и Ольгой на отдыхе в Подмосковье Источник: Михаил Агранович

Вместе они прожили десять лет — и все же развелись. Позднее актриса предполагала, что причиной расставания стала новая любовь Аграновича.

«Потом у него другая семья появилась, родился ребенок», — вспоминала Федосеева-Шукшина.

Несмотря на развод, супруги не стали врагами. Они сохранили теплые отношения, Агранович продолжал общаться с бывшей женой и даже снимал о ней документальный фильм. 11 ноября 2026 года он приехал проститься с актрисой в храм Воскресения Словущего в Москве.

Женское царство Шукшиных: Лидия Николаевна с дочерью Марией, внучкой Аней и дочерью Ольгой в своей московской квартире Источник: из личного архива Лидии Федосеевой-Шукшиной

Марек Межеевский — с любовью из Польши

Четвертым супругом Федосеевой-Шукшиной стал польский художник Марек Межеевский. Они познакомились на съемках восьмисерийного фильма «Баллада о Янушке», в котором актриса исполняла главную роль.

Межеевский красиво ухаживал за актрисой и мечтал на ней жениться. Сама Федосеева-Шукшина не спешила снова идти под венец. По воспоминаниям актрисы, Марек жаловался, будто сотрудники польского посольства постоянно спрашивали его, почему он все еще не женился на любимой женщине. В конце концов она сдалась.

«Ну раз уже смеются, придется жениться», — вспоминала артистка.

После свадьбы Межеевский переехал в Москву. Однако профессиональная жизнь здесь не складывалась: художнику было сложно устроиться на «Мосфильм» и найти постоянную работу. Семью содержала Федосеева-Шукшина. При этом муж прекрасно справлялся с домашними делами, готовил, стирал и поддерживал порядок в квартире.

Сначала такое положение дел устраивало актрису. Но постепенно Марек начал злоупотреблять алкоголем. На фоне профессиональных неудач он все чаще ревновал жену и устраивал сцены. Актриса предложила мужу вернуться в Польшу и некоторое время пожить отдельно.

Межеевский уехал, но расстояние не помогло сохранить отношения. Позднее она сама отправилась в Польшу, уже решив окончательно расторгнуть брак.

В последнее время артистка плохо себя чувствовала и часто болела каждую осень Источник: кадр из сериала «Новый год в ноябре», режиссер Иван Попов, киностудия «Грейтли», 2000 год

Бари Алибасов и скандальный развод

Самой неожиданной оказалась история пятого брака актрисы — с музыкальным продюсером Бари Алибасовым, создателем группы «На-На». Они познакомились на кинофестивале «Кинотавр» в 1990-х годах. Между ними завязался роман, который со временем сменился дружбой, а затем — снова любовью.

Алибасов подчеркивал, что отношения с Федосеевой-Шукшиной были для него гораздо серьезнее обычного романа.

«Она уникальный человек», — говорил Алибасов.

В разное время они расставались и снова сближались. Сам продюсер признавался, что отношениям мешала его одержимость работой. В 2018 году пара неожиданно поженилась. На тот момент Федосеевой-Шукшиной было 80 лет, а Алибасову — 71 год. Однако даже после регистрации брака супруги предпочитали жить отдельно.

Сама актриса говорила, что согласилась на свадьбу ради любимого человека. Однако испытанием для брака стала история с квартирой актрисы в Новой Москве. Недвижимость перешла в собственность Алибасова, а затем была переоформлена на его помощника. Федосеева-Шукшина заявила, что не ожидала такого развития событий, и через суд добилась возвращения квартиры.

На фоне конфликта супруги решили развестись. Их брак распался в 2021 году. На похороны Федосеевой Алибасов не приехал, но отправил трогательный венок с надписью: «Лидуше, прекрасной части жизни моей».

Музыканты группы «На-На», приехавшие проститься с Федосеевой-Шукшиной, рассказали MSK1.RU, что актриса приходила на их концерты и даже защищала музыкантов от строгих выговоров Алибасова.

Несмотря на пять браков, после смерти Лидия Федосеева-Шукшина вновь оказалась рядом со вторым супругом — Василием Шукшиным. Ее похоронили в одной могиле с писателем на Новодевичьем кладбище.

На прощание приехали дочери актрисы Мария и Ольга Шукшины. Их отношения долгие годы оставались непростыми. Сначала сестры стояли по разные стороны храма и практически не общались, но после отпевания вышли вслед за гробом, держась за руки. Среди присутствующих был и третий супруг Федосеевой-Шукшиной Михаил Агранович.

Старшая дочь актрисы Анастасия на похороны не приехала.