Бодибилдер поехал за бигмаками сразу после матча

Конечно, перед матчем Россия — Испания легко было давать самые безумные обещания из разряда «что я сделаю, если победит Россия». Ну что ж, теперь пришлось выполнять! Вчера наша сборная сделала невероятное и победила. Пришла пора болельщикам отвечать за свои слова. А наобещали немало. Посмотрим, кто сдержал обещание перед страной!



15 бургеров не осилил



Съесть бургеры Сергею помогли его друзья

Ярославский бодибилдер (менсфизик) и фитнес-тренер Сергей Пасько пообещал, что в случае победы российской сборной он съест 15 бигмаков. Спортсмен заявил, что во время подготовки к соревнованиям — это для него невероятно безумный поступок.



Матч закончился, и Сергей не стал ждать. Сразу же поехал за фастфудом. Купил 15 бургеров. Вот это серьёзная заявочка.

— Душой я болел за Россию, а желудком — за Испанию. Справился ли я один с 15 бигмаками? Отвечу честно — нет, — признался Сергей Пасько. — Осилил только шесть. С остальными мне помогли справиться мои товарищи — чемпион России по КУДО Иманов Гаман и бегун Алексей Смертин. Самочувствие после такого ужина на удивление хорошее. Но фастфуд в ближайшие месяцы буду обходить стороной.



Футбол в думе



Законодатель говорит, что давно не играл в футбол. Но навыки не растерял

Бегать с мячиков в рабочее время депутат не решился, но он сделал это вместо обеда

Депутат Ярославской областной думы Антон Капралов сегодня с самого утра поехал в магазин спортивных товаров и купил футбольный матч. Покупка обошлась ему в 1 500 рублей. Народный избранник пообещал, что если наши обыграют испанцев, то он будет бегать с новым мячиком по коридорам думы.



— Последнее время футбол больше смотрю, чем играю, — рассказал Антон Капралов. — Вчера был фееричный матч, наши выложились по полной и сумели выстоять против одной из сильнейших сборных мира! У нас в думе сейчас так называемые каникулы, заседаний не так много, поэтому в обеденный перерыв милое дело мячик покатать, размяться.



Игры с пистолетом

На дуэль с водным пистолетом депутат Юлия Миронова пойдёт в детской майке

А депутат муниципалитета Юлия Миронова пообещала расстрелять своих конкурентов по выборам из водного пистолета. Причём сделать это она должна в белой обтягивающей майке. Сказала — теперь надо делать.



— Майку я специально стала искать ещё перед игрой, потому что верила в победу и помнила про своё обещание, — рассказала Юлия Миронова. — Купила в спортивном магазине, где атрибутику для болельщиков продают. Белые были только детские. Поэтому я уже в ней. Ну а водный пистолет у меня уже есть. Как только зарегистрируюсь кандидатом, вызову своих соперников на дуэль.



Всему своё время



Лидер группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов завязал с алкоголем

Помнят про свои обещания и другие. Спортивный комментатор Иван Костяев уже собирается к букмекерам, чтобы поставить все свои деньги на победу России в 1/4 плей-офф ЧМ-2018; директор физкультурно-спортивного центра Павел Судаков ждёт, когда начнут продавать абонементы на «Шинник»; менеджер по работе с болельщиками «Шинника» уже купил кошачьего корма и намерен уже этим вечером пойти искать голодных котиков; старший менеджер банка Марк Савельев уже записался в парикмахерскую; а лидер группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов не выпил ни капельки спиртного за победу российской сборной — обещал же завязать.

