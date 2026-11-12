«Сказал: „Свою машину подставлять не буду“»: дочь умоляла людей о помощи, пока родителей убивали, но ей отказали

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Что известно о хладнокровной расправе над супругами в Ростове-на-Дону, — в видео

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Супругов Сухаревич убили 30 октября, но тела нашли спустя два дня

Источник:

Городские медиа

Вечером 30 октября на дворовой парковке ростовского ЖК «Екатерининский» случилась трагедия, потрясшая ничем не оправданной жестокостью всю страну. Супружескую пару Андрея и Руслану Сухаревич избили, затолкали в их же машину, вывезли из города и зарезали. Тела расчленили, бросив вместе с машиной в Аксайском районе. Там их и нашли спустя два дня. У пары осталось трое детей — 8, 9 и 15 лет. В видео выше редакция рассказывает эту историю и публикует слова семьи убитых.

По подозрению в похищении и убийстве силовики задержали 26-летнего Василия Селенских, он жил по соседству с Андреем и Русланой.

Родственники убитой пары считают, что нападение было спланированным и причиной стал конфликт из-за машины. Версия родных следующая. Однажды Андрей, паркуясь на невероятно тесной парковке ЖК, случайно поцарапал автомобиль Василия. Тот по камерам увидел, кто это был, и в отместку порезал колеса машины Андрея. В итоге мужчины поговорили и вроде бы утрясли обиды. Василий извинился.

Пожимая руку соседу, Андрей сказал, что извиниться надо и перед его женой Русланой, ведь испорченная машина была оформлена на нее. Василий согласился, а вечером с ножом подстерег обоих на парковке и убил.

Расправу над мамой и папой наблюдала из окна квартиры старшая дочь. Она видела, как родителей заталкивают в автомобиль. Девочка выскочила во двор, бросилась к проезжающей машине, за рулем которой был сосед. Она умоляла перекрыть дорогу преступнику, не дать ему увезти родителей, потерявших сознание от избиения. Но сосед отказался, сказал, что не хочет портить свою машину. Тогда ребенок кинулся к другой машине, но ее водитель сказал, что в этом пусть полиция разбирается.

Андрея и Руслану похоронили 5 ноября на Ростовском кладбище. Проститься с ними пришли сотни человек.

Василий Селенских заключен под стражу на два месяца по обвинению в похищении и убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.

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Сабина БондарьСабина Бондарь
Сабина Бондарь
Специальный корреспондент 161.RU
Марина РыбалкинаМарина Рыбалкина
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Парковка Похищение Убийство Суд
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