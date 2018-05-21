На антимусорном митинге ярославскому губернатору поставили ультиматум

Митинговали около тысячи человек

Вчера на площади Труда в Ярославле прошёл третий митинг против московского мусора. Администрация района место проведения акции не согласовала, но препятствовать проведению не стала. Сторонники оппозиции протестовали здесь против ввоза столичных отходов на полигон «Скоково».

На акцию пришли около тысячи человек с плакатами и наклейками «Нет московскому мусору». Кто-то нарядил своего ребенка в костюм зайчика (намек на историю, когда один из столичных чиновников якобы заявил, что московский мусор «не помешает ярославским зайчикам и воронам»).

Митингующие выдвинули два требования. Первое: наладить раздельный сбор мусора.

— И второе: прекратить ввоз московского мусора на ярославские полигоны! — заявили организаторы митинга.

И дали губернатору срок, чтобы подумать над этим ультиматумом, до 3 июня. Иначе планируют снова выйти митинговать.

Некоторые пришли в костюме зайчиков

Возмущения в городе по поводу мусора начались, когда стало известно — власти всё же решили «помочь Подмосковью» и привезти на полигон «Скоково» столичный мусор. Назвали уже и имена тех, кто этим займётся.