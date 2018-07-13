В Ярославской области тоже плавают гигантские сомы

Водолазы до сих пор ищут тело 18-летнего Никиты, который утонул накануне в Волге возле Судостроительного завода. Друзья Никиты считают, что на дно его утащил сом. Ведь парень так внезапно ушёл под воду, хотя буквально за пару секунд до этого всё было хорошо.



Некоторые посчитали эту версию нелепой: как рыба может утащить человека? Однако оказалось, что такое вполне может быть. Мы спросили у ярославских экспертов, может ли сом напасть на человека.



— Конечно, может. Сом — хищная рыба, вырастает до двух-трёх метров в длину. Сомы нападают стремительно и могут утащить человека на глубину, — рассказал бывший егерь и призёр Ярославской области по спортивной рыбалке Роман Юсупов.



Такого же мнения придерживается и заядлый рыбак Михаил Муравьёв.



— К вечеру сомы подплывают ближе к берегу. Моих знакомых не утаскивало, но вот собаку у приятеля один раз утащил сом, — рассказывает Михаил. — При мне на Которосли рыбаки поймали сома длиной почти два метра. Мужики почти полтора часа возились, не могли вытянуть. И не понятно было, кто кого тащит: они его, или сом мужиков.



Ещё один рыбак Константин Сальников специализируется как раз на сомах. Ловил их много и разных размеров.



— Моего друга один раз укусил сом. Случаев, чтобы они кого-то утаскивали, я не припомню, но, может, и были такие. Сомы везде обитают. И напасть могут везде, — рассказывает Константин.



Но есть и другие мнения. Ярославский рыбак Илья Васильевич считает, что 18-летний парень не по силам сому.



— Они ведь падальщики больше, а не охотники. Случаи нападения сомов на людей — большая редкость. Хотя я был свидетелем атаки сома на уток, — рассказал Илья.



Напомним, 18-летний Никита купался с друзьями. Он плыл на спине, как вдруг стал барахтаться и ушёл под воду, успев только сказать: «Меня уносит». Приехавшие на место спасатели уже ничего не смогли сделать.

