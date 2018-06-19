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Город

Вместо бин-боксов в Ярославле появятся яйца динозавров: почему мамы против

19 июня 2018 16:21
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парк, динозавры, урны, Ярославль

Депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова выложила на своей странице в фейсбуке фотографию, где она стоит среди гигантских яиц, из которых вылупляются динозавры. 

— Просили изменить концепцию бин-боксов? Получайте! — написала Юлия Миронова. 

Прокуратура нашла множество нарушений в установке бин-боксов и заставила мэра убраться в городе.

Новые мусорки в виде динозавриков собираются поставить в детском парке на проспекте Ленина. 

— Мне кажется, неплохой способ приучить ребёнка выкинуть фантик в урну, точнее — скормить его динозавру, — рассказала депутат. — Парк будет чуть ли не крупнейший такой в Европе. Там и лавочки будут стилизованными, всё будет двигаться. Аттракцион мегаздоровый, здесь несколько десятков фигур динозавров. Для сравнения, в Юбилейном парке — всего 7.

Восторг депутата разделили не все. На сайте Change.org противники динозавров создали петицию на имя губернатора Ярославской области с требованием убрать всё это из парка.

— Установленные в жилом квартале города динозавры будут орать. В детском парке гуляли 3 поколения моей семьи, хочу, чтобы и сын запомнил парк без орущих гадов. Помогите мне спасти парк! — написала жительница Ярославля Екатерина Калянина, создавшая петицию.

За 3 дня петицию подписал 41 человек.

На тему динозавров в детском парке ярославцы устроили перепалку в соцсетях. Одни ностальгируют по этому парку и уверяют, что гулять им с детьми теперь будет негде. Другие считают, что динозавры помогут привлечь в забытый парк гораздо больше людей.

— Этот парк как будто проклят, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» Алина Фёдорова. — Он за забором, там темно и неуютно. Может, десятке ближайших мамочек и нужны пара горок бесплатных, а в целом ему эти горки не помогут.

Вход в парк обещают оставить бесплатным, заплатить придётся только про посещении аттракционов. 

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Юлия Миронова/facebook.com
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