Сборная России по футболу вырвала победу у команды Узбекистана на их поле

Хозяева вышли вперед уже на пятой минуте Источник: Российский футбольный союз | РФС / Telegram

Сборная России по футболу 12 ноября одержала волевую победу над Узбекистаном в товарищеском матче в Ташкенте — 3:2. Команда Валерия Карпина уступала после первого тайма, а в начале второго пропустила еще один мяч. Однако затем россияне забили трижды за девять минут и перевернули ход встречи.

Хозяева вышли вперед уже на пятой минуте. После подачи углового защитник российской сборной Виктор Мелехин срезал мяч в собственные ворота, которые защищал Матвей Сафонов. До перерыва команда Карпина так и не смогла отыграться, а на первой минуте второго тайма Бехруз Каримов увеличил преимущество Узбекистана — 2:0.

Спасать матч пришлось вышедшим на замену футболистам. На 70-й минуте Николай Комличенко сократил отставание, спустя пять минут оформил дубль, а на 79-й минуте Алексей Миранчук забил победный мяч. Таким образом, россиянам хватило девяти минут, чтобы превратить поражение в победу.