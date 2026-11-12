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Спорт Сборная России по футболу вырвала победу у команды Узбекистана на их поле

Сборная России по футболу вырвала победу у команды Узбекистана на их поле

Матч прошел в Ташкенте

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Хозяева вышли вперед уже на пятой минуте | Источник: Российский футбольный союз | РФС / TelegramХозяева вышли вперед уже на пятой минуте | Источник: Российский футбольный союз | РФС / Telegram

Хозяева вышли вперед уже на пятой минуте

Источник:

Российский футбольный союз | РФС / Telegram

Сборная России по футболу 12 ноября одержала волевую победу над Узбекистаном в товарищеском матче в Ташкенте — 3:2. Команда Валерия Карпина уступала после первого тайма, а в начале второго пропустила еще один мяч. Однако затем россияне забили трижды за девять минут и перевернули ход встречи.

Хозяева вышли вперед уже на пятой минуте. После подачи углового защитник российской сборной Виктор Мелехин срезал мяч в собственные ворота, которые защищал Матвей Сафонов. До перерыва команда Карпина так и не смогла отыграться, а на первой минуте второго тайма Бехруз Каримов увеличил преимущество Узбекистана — 2:0.

Спасать матч пришлось вышедшим на замену футболистам. На 70-й минуте Николай Комличенко сократил отставание, спустя пять минут оформил дубль, а на 79-й минуте Алексей Миранчук забил победный мяч. Таким образом, россиянам хватило девяти минут, чтобы превратить поражение в победу.

Как ранее писала «Фонтанка», сборные России и Узбекистана встретились во второй раз в истории. Их предыдущий матч в ноябре 2022 года завершился нулевой ничьей. Сейчас узбекистанцев возглавляет чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро. Следующую встречу сборная Карпина проведет 17 ноября в Краснодаре против Венесуэлы.

ПО ТЕМЕ
Артем КузьминАртем Кузьмин
Артем Кузьмин
Руководитель отдела спорта
Алексей Миранчук Венесуэла Краснодар Николай Комличенко Россия Ташкент Узбекистан Фабио Каннаваро Фонтанка
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Комментарии
3
Гость
5 часов
Ой, разгромила так разгромила :))))
Гость
7 часов
Отскочила - правильнее будет. 😂
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Гость
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