Российский телеведущий Андрей Малахов поделился своими впечатлениями от встречи с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым на фестивале еды «Пир на Волге».



Андрей Малахов был поражён физическими данными мэра Ярославля

— Вот это бицепс! — подписал фото с ярославским градоначальником Андрей Малахов на своей странице в Instagram. — Мэр Ярославля Владимир Слепцов приветствует меня на лучшем в России гастрономическом фестивале «Пир на Волге», который сегодня проходит в городе. Очень вкусно.



Кстати, мэр на фестивале продемонстрировал свою мощь. Он смял сковороду. А для тех, кто не был в этот момент на Стрелке, он выставил фото в Instagram.

— На фестивале силачи показывали мастер-класс и попросили меня принять участие в силовом экстрим-шоу, — подписал он снимок. — Постарался не подвести ярославцев.

Мэр Ярославля сегодня много времени провёл на гастрономическом фестивале

Владимир Слепцов постоянно следит за своим здоровьем и внешностью. Он уделяет особое внимание питанию и регулярно занимается спортом.



— Я три раза в неделю после работы хожу в тренажёрный зал, — рассказал корреспонденту 76.ru мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Просто фитнес: с гантельками позанимаюсь, с грушей постою. Профессиональный спорт для меня остался в прошлом.



Телеведущий Андрей Малахов впервые встретился со Слепцовым сегодня на фестивале «Пир на Волге», который проходит в Ярославле на Стрелке. Наши корреспонденты ведут оттуда онлайн-трансляцию.

