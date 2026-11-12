Придется ехать через Москву: ярославцы уже не могут купить билет до дома после новогодних каникул

На 7 января еще есть несколько билетов

На 7 января из Ярославля до Санкт-Петербурга еще остались свободные билеты.

Самый первый поезд в праздничный день отправляется в 00:17 из Ярославля. Это единственный рейс, где можно купить плацкарт-билеты в эту дату. В наличии таких мест, по данным на 11 ноября, осталось 14.

А вот места в вагоне-купе разобрали почти полностью — в наличии только три места. Остальные только в купе для инвалидов.