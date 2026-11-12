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Дороги и транспорт Придется ехать через Москву: ярославцы уже не могут купить билет до дома после новогодних каникул

Придется ехать через Москву: ярославцы уже не могут купить билет до дома после новогодних каникул

Туго с дорогой из Санкт-Петербурга

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Содержание
Ярославцы смели билеты до Петербурга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы смели билеты до Петербурга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы смели билеты до Петербурга

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы, проживающие в Санкт-Петербурге, не могут купить билеты, чтобы вернуться в северную столицу после новогодних праздников. В частности, с такой проблемой сталкиваются студенты, уезжающие домой на каникулы.

«Не можем купить билеты до Питера после новогодних праздников, все места разобрали с 8 по 10 января. Сыну пришлось брать билет через Москву, чтобы на учебу уехать. Почему бы не прицепить дополнительные вагоны, чтобы все спокойно уехали?» — задалась вопросом читательница 76.RU Екатерина.

Редакция посмотрела доступные места на сайте РЖД в эти даты. Судя по данным, с билетами действительно туго.

7 января

На 7 января еще есть несколько билетов | Источник: официальный сайт РЖДНа 7 января еще есть несколько билетов | Источник: официальный сайт РЖД

На 7 января еще есть несколько билетов

Источник:

официальный сайт РЖД

На 7 января из Ярославля до Санкт-Петербурга еще остались свободные билеты.

Самый первый поезд в праздничный день отправляется в 00:17 из Ярославля. Это единственный рейс, где можно купить плацкарт-билеты в эту дату. В наличии таких мест, по данным на 11 ноября, осталось 14.

А вот места в вагоне-купе разобрали почти полностью — в наличии только три места. Остальные только в купе для инвалидов.

На билет придется раскошелиться | Источник: официальный сайт РЖДНа билет придется раскошелиться | Источник: официальный сайт РЖД

На билет придется раскошелиться

Источник:

официальный сайт РЖД

Последний поезд отбывает в 20:44. Мест в плацкарте в наличии здесь нет. Самым дешевым вариантом будет приобрести билет в купе. Правда, цены начинаются от 6 689 рублей.

8 января

8 января до Санкт-Петербурга также отправляются три поезда | Источник: официальный сайт РЖД8 января до Санкт-Петербурга также отправляются три поезда | Источник: официальный сайт РЖД

8 января до Санкт-Петербурга также отправляются три поезда

Источник:

официальный сайт РЖД

8 января билеты разобрали почти полностью.

На первый ночной поезд осталось только одно место в купе на верхней полке. За него придется отдать 5 342 рубля.

В 14:20 остались только места в купе для инвалидов — одно верхнее и одно нижнее. Каждое стоит 3 483 рубля.

С местами здесь обстановка похуже | Источник: официальный сайт РЖДС местами здесь обстановка похуже | Источник: официальный сайт РЖД

С местами здесь обстановка похуже

Источник:

официальный сайт РЖД

В последнем рейсе на 8 января тоже из доступных билетов только места в купе для инвалидов. Причем стоят они дороже, чем на предыдущий рейс — 4 897 рублей за место.

9 января

Свободные места только в купе для инвалидов | Источник: официальный сайт РЖДСвободные места только в купе для инвалидов | Источник: официальный сайт РЖД

Свободные места только в купе для инвалидов

Источник:

официальный сайт РЖД

9 января уже не найдется даже одного местечка в купе. Доступные билеты есть только в купе для инвалидов.

Цены в этот день такие же, как и на 8 января.

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Пока дополнительных поездов на популярное направление не запустили

Источник:

официальный сайт РЖД

Кстати, места в купе для инвалидов купить можно только при наличии медицинских оснований.

Для других граждан возможность поехать в таком купе есть только в том случае, если за несколько суток до отправления места остаются свободными.

Другими словами, свободных мест на 9 января до Санкт-Петербурга нет.

10 января

Свободных мест нет | Источник: официальный сайт РЖДСвободных мест нет | Источник: официальный сайт РЖД

Свободных мест нет

Источник:

официальный сайт РЖД

В последний день новогодних каникул, 10 января, билетов также нет.

На ночной и дневной поезда осталось лишь по два места в купе для инвалидов.

Единственный билет | Источник: официальный сайт РЖДЕдинственный билет | Источник: официальный сайт РЖД

Единственный билет

Источник:

официальный сайт РЖД

Есть лишь одна возможность уехать, купив билет в купе на 20:44. Только за него придется отдать 7 568 рублей. Из плюсов — это место на нижней полке.

Правда, если утром 11 января нужно выходить на работу или учебу, то спокойно уехать на этом поезде не получится. Он прибывает в Санкт-Петербург в 8:36 11 января.

Что сказали в СЖД

Редакция 76.RU уточнила в СЖД, планируется ли добавить к поездам вагоны или запускать дополнительные рейсы в эти даты. В компании объяснили, что такой информации пока нет.

«Поезда назначаются при наличии спроса пассажиров и технической возможности. На сайте ОАО „РЖД“ есть функция „Лист ожидания“, при отсутствии билетов в продаже нужно добавить заявку в лист ожидания, система забронирует место автоматически при его появлении и выкупит при соответствующих настройках», — пояснили в СЖД.

Напомним, билеты до Петербурга раскупили и на 31 декабря. В наличии еще оставались билеты на 29 и 30 декабря. Правда, их количество тоже ограничено. Как уточнили 76.RU в пресс-службе СЖД, информации о дополнительных поездах до Санкт-Петербурга на эти даты тоже пока нет.

Ранее ярославцы пожаловались, что не могут уехать домой на север, чтобы праздновать там Новый год. Билеты до Архангельска, Вологды и Воркуты стали разбирать уже в октябре.

Где планируете провести новогодние каникулы?

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Екатерина Тарыгина
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Поезд Билет Место РЖД Санкт-Петербург Ярославль
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Комментарии
2
Гость
10 минут
Учитесь в ягпу, он в центре, рядом, много девушек, есть где развернуться, сегодня с одной, завтра с другой))
Гость
1 час
Все дороги ведут в Рим?
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