Придется ехать через Москву: ярославцы уже не могут купить билет до дома после новогодних каникул

Ярославцы, проживающие в Санкт-Петербурге, не могут купить билеты, чтобы вернуться в северную столицу после новогодних праздников. В частности, с такой проблемой сталкиваются студенты, уезжающие домой на каникулы.
«Не можем купить билеты до Питера после новогодних праздников, все места разобрали с 8 по 10 января. Сыну пришлось брать билет через Москву, чтобы на учебу уехать. Почему бы не прицепить дополнительные вагоны, чтобы все спокойно уехали?» — задалась вопросом читательница 76.RU Екатерина.
Редакция посмотрела доступные места на сайте РЖД в эти даты. Судя по данным, с билетами действительно туго.
7 января
На 7 января из Ярославля до Санкт-Петербурга еще остались свободные билеты.
Самый первый поезд в праздничный день отправляется в 00:17 из Ярославля. Это единственный рейс, где можно купить плацкарт-билеты в эту дату. В наличии таких мест, по данным на 11 ноября, осталось 14.
А вот места в вагоне-купе разобрали почти полностью — в наличии только три места. Остальные только в купе для инвалидов.
Последний поезд отбывает в 20:44. Мест в плацкарте в наличии здесь нет. Самым дешевым вариантом будет приобрести билет в купе. Правда, цены начинаются от 6 689 рублей.
8 января
8 января билеты разобрали почти полностью.
На первый ночной поезд осталось только одно место в купе на верхней полке. За него придется отдать 5 342 рубля.
В 14:20 остались только места в купе для инвалидов — одно верхнее и одно нижнее. Каждое стоит 3 483 рубля.
В последнем рейсе на 8 января тоже из доступных билетов только места в купе для инвалидов. Причем стоят они дороже, чем на предыдущий рейс — 4 897 рублей за место.
9 января
9 января уже не найдется даже одного местечка в купе. Доступные билеты есть только в купе для инвалидов.
Цены в этот день такие же, как и на 8 января.
Кстати, места в купе для инвалидов купить можно только при наличии медицинских оснований.
Для других граждан возможность поехать в таком купе есть только в том случае, если за несколько суток до отправления места остаются свободными.
Другими словами, свободных мест на 9 января до Санкт-Петербурга нет.
10 января
В последний день новогодних каникул, 10 января, билетов также нет.
На ночной и дневной поезда осталось лишь по два места в купе для инвалидов.
Есть лишь одна возможность уехать, купив билет в купе на 20:44. Только за него придется отдать 7 568 рублей. Из плюсов — это место на нижней полке.
Правда, если утром 11 января нужно выходить на работу или учебу, то спокойно уехать на этом поезде не получится. Он прибывает в Санкт-Петербург в 8:36 11 января.
Что сказали в СЖД
Редакция 76.RU уточнила в СЖД, планируется ли добавить к поездам вагоны или запускать дополнительные рейсы в эти даты. В компании объяснили, что такой информации пока нет.
«Поезда назначаются при наличии спроса пассажиров и технической возможности. На сайте ОАО „РЖД“ есть функция „Лист ожидания“, при отсутствии билетов в продаже нужно добавить заявку в лист ожидания, система забронирует место автоматически при его появлении и выкупит при соответствующих настройках», — пояснили в СЖД.
Напомним, билеты до Петербурга раскупили и на 31 декабря. В наличии еще оставались билеты на 29 и 30 декабря. Правда, их количество тоже ограничено. Как уточнили 76.RU в пресс-службе СЖД, информации о дополнительных поездах до Санкт-Петербурга на эти даты тоже пока нет.
Ранее ярославцы пожаловались, что не могут уехать домой на север, чтобы праздновать там Новый год. Билеты до Архангельска, Вологды и Воркуты стали разбирать уже в октябре.
Где планируете провести новогодние каникулы?