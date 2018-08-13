Прямо из реки: смотрим фото гигантской радуги над Ярославлем
13 августа 2018 18:58
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Сегодня над Ярославлем поднялась такая радуга, какую увидишь нечасто! Огромная, жирненькая, встала над городом прямо из Волги. И будто укрыла Ярославль от всех бед и гроз (может, и от обещанного синоптиками шторма?). Роскошная, в общем, радуга. Мы так и встали заворожённые. А потом опомнились — скорее, скорее давать фоторепортаж!
Смотрите, какие снимки сделала фотограф 76.ru Саша Савельева:
И, конечно, редакция публикует снимки читателей. За фото спасибо Виктории Григоревой и Максиму Степанову.
Фото: Виктория Григорева, Максим Степанов
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