Сегодня над Ярославлем поднялась такая радуга, какую увидишь нечасто! Огромная, жирненькая, встала над городом прямо из Волги. И будто укрыла Ярославль от всех бед и гроз (может, и от обещанного синоптиками шторма?). Роскошная, в общем, радуга. Мы так и встали заворожённые. А потом опомнились — скорее, скорее давать фоторепортаж!

Смотрите, какие снимки сделала фотограф 76.ru Саша Савельева:

Радуга разделила город пополам

Вот это купол получился!

Эх, доплыть бы до начала радуги

От таких снимков укрепляется надежда — всё будет хорошо!

И, конечно, редакция публикует снимки читателей. За фото спасибо Виктории Григоревой и Максиму Степанову.

Как в кино!