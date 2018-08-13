Сегодня над Ярославлем поднялась такая радуга, какую увидишь нечасто! Огромная, жирненькая, встала над городом прямо из Волги. И будто укрыла Ярославль от всех бед и гроз (может, и от обещанного синоптиками шторма?). Роскошная, в общем, радуга. Мы так и встали заворожённые. А потом опомнились — скорее, скорее давать фоторепортаж!
Смотрите, какие снимки сделала фотограф 76.ru Саша Савельева:

Радуга разделила город пополам
Радуга разделила город пополам
Вот это купол получился!
Вот это купол получился!
Эх, доплыть бы до начала радуги
Эх, доплыть бы до начала радуги
От таких снимков укрепляется надежда — всё будет хорошо!
От таких снимков укрепляется надежда — всё будет хорошо!

И, конечно, редакция публикует снимки читателей. За фото спасибо Виктории Григоревой и Максиму Степанову.

Как в кино!
Как в кино!
Видно было во всех уголках Ярославля
Видно было во всех уголках Ярославля