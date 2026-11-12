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Происшествия Десятки погибших и раненых: жилой дом рухнул в Нью-Йорке — рассказываем всё, что известно о трагедии к этому часу

Десятки погибших и раненых: жилой дом рухнул в Нью-Йорке — рассказываем всё, что известно о трагедии к этому часу

Среди жертв есть дети

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На месте работают сотни пожарных и спасателей | Источник: Conflict / ХНа месте работают сотни пожарных и спасателей | Источник: Conflict / Х

На месте работают сотни пожарных и спасателей

Источник:

Conflict / Х

До восьми человек выросло число погибших при обрушении жилого дома в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр Зохран Мамдани.

Как уточнил глава города, среди погибших двое детей и шестеро взрослых. Еще 18 человек получили травмы, четверо из них находятся в критическом состоянии. Сейчас людям оказывают медицинскую помощь.

Источник:

Conflict / Х

«И мы будем здесь до тех пор, пока не будем на 100% уверены, что под завалами больше нет людей. Хочу подчеркнуть: мы не перешли от спасательной операции к поиску тел погибших. Мы по-прежнему находимся на этапе поисково-спасательной операции», — сказал он во время пресс-конференции.

Источник:

News Agency / Х

Трагедия произошла днем 11 ноября 2026 года в районе Бруклина. Трехэтажное здание 1930 года постройки, в котором на первом этаже располагались коммерческие помещения, а выше — жилые квартиры, внезапно обрушилось прямо в котлован соседней строительной площадки.

Источник:

News Agency / Х

На месте ЧП работают более 250 пожарных и спасателей. Из-за нестабильности конструкции есть риск обрушения остатков здания, поэтому спасатели не используют тяжелую технику. Они вынуждены вручную расчищать завалы и искать выживших.

Ранее мы рассказывали о другом трагическом случае. В Нижнем Тагиле в пятиэтажке на Сибирской прогремел взрыв. В результате два подъезда сложились как карточный домик. До этого похожий случай произошел в Новосибирске. А в Татарске в прошлом году рухнула часть школы.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Нью-Йорк Обрушение Дом
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