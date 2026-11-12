Десятки погибших и раненых: жилой дом рухнул в Нью-Йорке — рассказываем всё, что известно о трагедии к этому часу

На месте работают сотни пожарных и спасателей Источник: Conflict / Х

До восьми человек выросло число погибших при обрушении жилого дома в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр Зохран Мамдани.

Как уточнил глава города, среди погибших двое детей и шестеро взрослых. Еще 18 человек получили травмы, четверо из них находятся в критическом состоянии. Сейчас людям оказывают медицинскую помощь.

Источник: Conflict / Х

«И мы будем здесь до тех пор, пока не будем на 100% уверены, что под завалами больше нет людей. Хочу подчеркнуть: мы не перешли от спасательной операции к поиску тел погибших. Мы по-прежнему находимся на этапе поисково-спасательной операции», — сказал он во время пресс-конференции.

Источник: News Agency / Х

Трагедия произошла днем 11 ноября 2026 года в районе Бруклина. Трехэтажное здание 1930 года постройки, в котором на первом этаже располагались коммерческие помещения, а выше — жилые квартиры, внезапно обрушилось прямо в котлован соседней строительной площадки.

Источник: News Agency / Х

На месте ЧП работают более 250 пожарных и спасателей. Из-за нестабильности конструкции есть риск обрушения остатков здания, поэтому спасатели не используют тяжелую технику. Они вынуждены вручную расчищать завалы и искать выживших.