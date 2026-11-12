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Развлечения Обзор «Это никогда в эфир не попадет»: Олег Влади — о закулисных скандалах на шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Это никогда в эфир не попадет»: Олег Влади — о закулисных скандалах на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Композитор рассказал о давлении Лазарева и нецензурных срывах в эфире

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Олег Влади кажется одним из добрейших членов жюри шоу, но иногда и он позволяет себе такое, что не покажут по телевизору | Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 годОлег Влади кажется одним из добрейших членов жюри шоу, но иногда и он позволяет себе такое, что не покажут по телевизору | Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год

Олег Влади кажется одним из добрейших членов жюри шоу, но иногда и он позволяет себе такое, что не покажут по телевизору

Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год

Член жюри вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Олег Влади откровенно рассказал о закулисье громкого сезона, который запомнился зрителям не только сильными голосами, но и жаркими конфликтами на судейской стене. Композитор прокомментировал эмоциональный демарш Давида Виннера, стычку блогера Рамина с Николаем Басковым, развеял слухи о страхе судей перед Сергеем Лазаревым и признался, что даже сам порой не сдерживал крепких выражений на съемках.

«Не дай Бог пережить кому-то еще»

Одним из самых обсуждаемых моментов сезона стала перепалка между лидером сотни Сергеем Лазаревым и экспертом Давидом Виннером. Лазарев обвинил коллегу в предвзятом отношении к конкурсантке Дарье Манаковой. Девушка снимает видеообзоры на шоу «Ну-ка, все вместе!», и Виннеру они не по душе. Увидев девушку на сцене, он демонстративно покинул стену жюри.

По словам Олега Влади, на съемочной площадке действительно царит колоссальное напряжение: здесь решаются человеческие судьбы, поэтому градус эмоций зашкаливает и судить о реакциях людей по меркам обычной спокойной жизни сложно. Тем не менее поступок Давида композитор считает опрометчивым и расценивает его как проявление слабости.

— Вот так в одностороннем порядке снимать с себя эти полномочия, на мой взгляд, не стоило, — отметил Олег в беседе с нашими коллегами из издания «СтарХит». — Всё-таки мы взрослые люди и должны в такие моменты взять себя в руки, переступить через себя, через какие-то свои принципы и убеждения и сделать свой профессиональный жест, для которого мы все собрались.

Эффектные уходы и возвращения Виннера Олег объяснил его театральным бэкграундом: выглядит это зрелищно, но никакой пользы делу не приносит. Сам композитор никогда не смешивает личное отношение с профессиональной оценкой. На номер Дарьи Манаковой он смотрел глазами рядового зрителя, который ничего не знает о ее блогерской деятельности и обзорах на музыкальные шоу.

— Я просто вижу на сцене участницу, которая пришла и собирается исполнять песню. Более того, она выходит последней, она видит три тумбы, на которых уже горят 100 баллов у каждого участника. Ее эмоциональное состояние в этот момент не дай Бог пережить кому-то еще из участников, потому что внутри себя ты не можешь позволить себе никаких оплошностей, не можешь ни на какой балл исполнить, кроме ста, — рассказал Олег.

«Никому не интересно, как вы друг к другу относитесь»

Еще одним громким инцидентом выпуска стала словесная стычка между музыкальным блогером Рамином (автором канала «РАМУЗЫКА») и ведущим шоу Николаем Басковым, после которой эксперту пришлось извиняться.

Говоря о присутствии интернет-обозревателей на стене, Влади отметил, что профильные блогеры вполне могут заседать в сотне на правах современных музыкальных критиков. Главное условие — опираться на объективные критерии, а не на личный контекст.

— Всё личное, всё контекстуальное, имеющее отношение к взаимодействию двух людей, один из которых в моменте находится на сцене, другой — на стене, должно оставаться за скобками, — объяснил Влади. — Потому что никому не интересно и никого не касается, как вы друг к другу относитесь. Есть акт музыкального творчества, который происходит во время съемки: артист выступает на сцене. Если ты профессионал, ты должен отсечь всё личное, постараться быть объективным и не скатываться до каких-то мелких ссор и разборок.

Ссору Рамина и Баскова композитор назвал столкновением в пылу эмоций, когда в запале произносятся резкие слова, о которых позже становится неловко. Однако Олег уверен, что к этому всё шло закономерно: невозможно долго играть с огнем и не обжечься.

По наблюдениям Влади, и Рамин, и отчасти Давид Виннер придерживались на проекте сознательной тактики — они регулярно тянули с нажатием кнопки до последних секунд или вовсе оставались сидеть.

— И если ты из раза в раз делаешь одно и то же, если ты сеешь ветер, ты рано или поздно пожнешь бурю, — отметил Олег. — Так устроена жизнь, и никак иначе. И произошедшее, конечно, имело подоплеку и планомерный поступательный ход к тому, что в итоге случилось. И эмоциональный всплеск Сергея Лазарева в тот момент тоже обусловлен именно тем, что Рамин из раза в раз, из выпуска в выпуск практически вел одну и ту же стратегию своего участия в проекте — стиль несогласия со всем экспертным советом.

«Это никогда в эфир не попадет»

Кроме того, Олег Влади честно признался, что, несмотря на свой образ всегда спокойного и галантного наставника, его самообладание тоже порой дает сбой.

— И в этом сезоне тоже такое было, что я настолько не сдерживал эмоций, что, несмотря на свой благообразный вид, даже позволял себе нецензурную лексику во время своего комментария. Это, конечно, никогда в эфир не попадет, но было такое, что эмоции брали верх, — поделился Олег.

При этом перед каждым новым сезоном Влади настраивает себя на то, что он не строгий судья, а благодарный зритель, готовый искренне впечатляться, плакать и восхищаться.

— И если меня трогает и потрясает талант человека на сцене, это не только нажатая кнопка, это и подписка потенциально на все социальные сети, чтобы не пропустить все остальные творческие изыски того или иного участника, чтобы следить за его судьбой, за развитием, за какими-то поисками в творчестве, — признался Влади.

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Комментарии
1
Гость
3 часа
Интересно, как такие конфликты влияют на атмосферу шоу.
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