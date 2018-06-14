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Город

Экран против солнца и неликвидные подарки: показ первого матча ЧМ-2018 в режиме онлайн

14 июня 2018 16:50
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футбол, спорт, ЧМ-2018, Ярославль

Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу — 2018. В Москве на стадионе «Лужники» недавно началась грандиозная церемония открытия, на которой споёт британский певец Робби Уильямс.

Ярославль хоть сначала и выбыл из городов претендентов на проведение матчей мундиаля, а потом его никто из команд не выбрал как тренировочную площадку, тоже не остался в стороне от большого футбольного праздника. Правда, у нас всё намного скромнее.

На территории бывших казарм поставили большой экран, где будут транслировать все игры мирового футбольного первенства. Мы заглянули на матч открытия.

Расписание всех матчей чемпионата.

18:14
Первый гол! Ур-ра!

18:09
Первый удар по мячу делают футболисты Саудовской Аравии. Пора отвлечься от нашей трансляции и идти смотреть футбол! Оле-оле!

18:08
На этот праздник ярославцев пустили на трибуны без всяких аккредитации и бесплатно.

18:06
И.о мэра Алексей Аксютенко с коллегами пришли посмотреть матч открытия ЧМ-2018 именно сюда.

18:05
Счастье! Прямо к началу матча солнце скрылось за стеной казарм. Экран стало видно.

18:04
К матчу подтянулось около 350 человек. Люди поют гимн России. Трибуны встали.

17:51
Дети играют в кикер.

17:15
Детям весело — прыгают под песню Верки Сердючки.

17:12
— Подарки не очень ликвидные с виду, но они нормальные, — обещает ведущий со сцены.

17:00
— Как можно додуматься поставить экран против солнца, мы же там ничего не увидим, — возмущаются болельщики. — Надеемся, что к шести вечера солнце зайдёт.

16:02
На площадке около комплекса «Вознесенский» разыгрывают футбольные подарки, проводят конкурсы. Народ собирается, но людей пока мало.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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