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Онлайн-трансляция
Экран против солнца и неликвидные подарки: показ первого матча ЧМ-2018 в режиме онлайн
14 июня 2018 16:50
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Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу — 2018. В Москве на стадионе «Лужники» недавно началась грандиозная церемония открытия, на которой споёт британский певец Робби Уильямс.
Расписание всех матчей чемпионата.
18:09
18:06
17:00
Фото: Михаил Контуев
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