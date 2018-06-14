Экран против солнца и неликвидные подарки: показ первого матча ЧМ-2018 в режиме онлайн

На площадке у «казарм» поставили огромный футбольный мяч

Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу — 2018. В Москве на стадионе «Лужники» недавно началась грандиозная церемония открытия, на которой споёт британский певец Робби Уильямс.



Ярославль хоть сначала и выбыл из городов претендентов на проведение матчей мундиаля, а потом его никто из команд не выбрал как тренировочную площадку, тоже не остался в стороне от большого футбольного праздника. Правда, у нас всё намного скромнее.



На территории бывших казарм поставили большой экран, где будут транслировать все игры мирового футбольного первенства. Мы заглянули на матч открытия.