Быстрый тест на внимательность: найдете 15 котиков за минуту?

Любовь к отсылкам и зашифровкам тайных посланий появилась еще в XVI веке. Именно тогда стали появляться картины, где художники намеренно прятали пословицы, поговорки и присказки. Питер Брейгель Старший зашифровал в своей картине «Фламандские пословицы» больше 100 из них. Но нам показалось этого мало, и мы спрятали на его картине 15 котиков — найти их за минуту сможет только самый внимательный.