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Развлечения Тест Быстрый тест на внимательность: найдете 15 котиков за минуту?

Быстрый тест на внимательность: найдете 15 котиков за минуту?

Чем дольше вы будете смотреть на картинку, тем больше вам откроется нового

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Проблемы с внимательностью и концентрацией могут стать первыми сигналами деменции | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаПроблемы с внимательностью и концентрацией могут стать первыми сигналами деменции | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Проблемы с внимательностью и концентрацией могут стать первыми сигналами деменции

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Любовь к отсылкам и зашифровкам тайных посланий появилась еще в XVI веке. Именно тогда стали появляться картины, где художники намеренно прятали пословицы, поговорки и присказки. Питер Брейгель Старший зашифровал в своей картине «Фламандские пословицы» больше 100 из них. Но нам показалось этого мало, и мы спрятали на его картине 15 котиков — найти их за минуту сможет только самый внимательный.

Рассмотрите картину и попробуйте отыскать всех котиков. Когда будете готовы проверить себя, нажмите внизу на кнопку, и мы покажем вам, где скрывались всё это время пушистики.

Если найти котиков не составило труда, попробуйте отыскать 100 пословиц | Источник: Wikimedia Commons; Евгения Бикунова / Городские медиаЕсли найти котиков не составило труда, попробуйте отыскать 100 пословиц | Источник: Wikimedia Commons; Евгения Бикунова / Городские медиа

Если найти котиков не составило труда, попробуйте отыскать 100 пословиц

Источник:

Wikimedia Commons; Евгения Бикунова / Городские медиа

ТестПройден 29 раз
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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Деменция Внимательность Картина
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Комментарии
2
Гость
2 часа
А они точно котики? Может кисы (в смысле - девочки)?
Гость
3 часа
Комментарий 1: интересно, как определяют границы территориальных вод.
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Гость
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