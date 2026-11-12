«Живут на чиле»: переехавший в Грузию эмигрант рассказал об отношении к россиянам

Турист из Башкирии назвал плюсы и минусы переезда в Грузию Источник: Антон Горожанкин

Житель Башкирии переехал в Грузию и живет там уже около трех лет. По просьбе UFA1.RU он рассказал, почему его привлекла эта страна, оправданным ли оказалось первое впечатление и чем россиян могут удивить нравы местных жителей. Публикуем его честный отзыв.

«Не страна — а открытка»

Никогда не было цели переехать в Грузию, но появилась возможность съездить, увидел, посмотрел, очень понравилось, в первую очередь климат, поэтому захотелось остаться тут подольше. Еще до этого было представление об этой стране как о картинке: солнечная страна, с горами, деревушками и вкусной едой. Почти всё так и оказалось.

Была еще идея поселиться где-нибудь в Азии, тоже из-за климата, но вариант с Грузией победил, потому что ближе к России, никаких визовых сложностей и не надо по 12 часов на самолете лететь, можно на машине добраться. Первый раз мы сюда так и приехали. На самолете тоже можно — цены на билеты более-менее доступные.

Природа в Грузии поражает красотой Источник: Антон Горожанкин

Когда решили пожить в Грузии, то сначала выбрали Батуми. Купили большую квартиру с видом на море, сделали ремонт, через некоторое время ее продали, сейчас обживаемся в Тбилиси, купили другую квартиру, там тоже делаем ремонт. В целом я живу в Грузии около трех лет, так что могу, наверное, назвать себя местным жителем, хотя правильнее, наверное, говорить экспат, потому что я продолжаю и в России жить и работать, живу на две страны.

Статуя «Мать Грузия» в Тбилиси Источник: Антон Горожанкин

С точки зрения туриста здесь классно всё. Не страна — а открытка. Уже сам въезд через границу из России производит сильное впечатление, до сих пор, когда там еду, каждый раз любуюсь красотой ледяных гор. А вот в самом Батуми после двух недель кайфовой жизни туриста начинаешь обращать внимание на минусы.

Горнолыжный курорт Гудаури Источник: Антон Горожанкин

От того, как он выглядит, создается ощущение, что в некоторых местах сохранились 1990-е. Чувствуется, что большая часть населения небогатая. В центре-то всё классно, но парадная часть быстро сменяется обветшалыми домами и неухоженными, грязными улочками. Будто бы и не уезжал из России — только на пейзаже гор больше, теплее и шашлыками повсюду пахнет.

Архитектура грузинских городов Источник: Антон Горожанкин

Но это тихие улочки, в центре всё по-другому Источник: Антон Горожанкин

Архитектура, конечно, тоже другая — для российского взгляда экзотическая. Но если снаружи здания классные, то, когда заходишь внутрь, очарование спадает. Всё треснутое, сломанное, исписанное, балконы ржавые. Отреставрировали, но капитальным ремонтом серьезно не занимаются.

А еще говорят, что Уфа — город контрастов Источник: Антон Горожанкин

Чем исписаны дома? В основном граффити. Причем максимально ущербными, некрасивыми. Вообще не смотрятся. Просто испачкали здания и не чистят. Конечно, во всем этом старье тоже есть шарм, но за домами надо всё-таки следить. Да, есть и антироссийские рисунки, я бы даже сказал, русофобские — не просто против правительства, но против обычных людей.

Но есть и красивые муралы Источник: Антон Горожанкин

Я не отрицаю, что в Грузии часть населения действительно настроена к России оппозиционно, но на политическом уровне, а на человеческом, между обычными людьми, я этого не ощутил. Ни разу лично не сталкивался с проявлением русофобии со стороны местных. Может быть, мне повезло, а может быть, эти каракули оставляют представители какой-нибудь отдельной небольшой группы.

Судя по тем грузинам, которых встречал я, это очень открытый, радушный и гостеприимный народ, всегда помогут, всегда подскажут, всегда с улыбкой, если ты с ними по-доброму, то сразу брат им. Они, конечно, по нашим меркам могут показаться слишком расслабленными, беспечными и даже необязательными в плане, к примеру, пунктуальности. Это впечатление дополняет та же неухоженность улиц. Живут на чиле: как есть, так и будет. Имеют право. Могут средь бела дня сидеть в кафе и пить пиво.

За парадной частью города скрываются старые дома Источник: Антон Горожанкин

Еще обратил внимание, что для многих местных автомобиль — это культ. Дом может быть старый, но машина должна быть крутой. Много тачек из США ездят, таксист на электромобиле вообще не редкость. Это особенности местных пошлин, которые позволяют купить американскую машину по цене ниже, чем у нас.

Машин в Тбилиси очень много Источник: Антон Горожанкин

Большинство авто — европейские и американские Источник: Антон Горожанкин

Что касается грязных улиц, то в Тбилиси это тоже неприятно меня удивило. Столица всё-таки. В Москве, где я несколько лет прожил до этого, подобного не увидишь. Поразило обилие бездомных собак в городах. Они вроде все чипированные, привитые, с бирками на ушах и якобы безопасные, но они повсюду. Заходишь в банк, а там на скамейке спит бродяжка какая-нибудь. Улицы ими загажены.

Грузинские закаты Источник: Антон Горожанкин

В маленьких грузинских городках и деревеньках, как мне показалось, гораздо чище и уютнее. Вообще, по всей стране стоит поездить и посмотреть. Тут всё рядом, виды шикарные, разнообразные. Проехал три часа, и словно вообще в другом мире оказался. На такой земле растет вообще всё.

Река Мтквари Источник: Антон Горожанкин

Цены высокие. Немногим раньше я бы сказал, что дорогие, но после недавнего возвращения в Россию и похода по магазинам я тоже офигел. Так что в Грузии сейчас сопоставимые цены с Россией. К примеру, литр молока в среднем стоит 180 рублей. Что меня удивляет в грузинских магазинах, так это то, что молочку привозят из России и Белоруссии. Казалось бы, зачем?

Поселок Местия в Верхней Сванетии со средневековыми башнями Источник: Антон Горожанкин

Едешь вдоль деревень, а там тебе и курицы, и коровы, но вот птицефабрик и молокозаводов, видимо, мало, раз выгоднее привозить из соседних стран. Сыров у них только два основных вида — сулугуни и имеретинский, остальные не так распространены в местных магазинах, но их можно найти в крупных супермаркетах. Местные потребляют в основном только свой сыр или привычный им, потому что почти в каждой семье есть кто-то из деревни, и всегда на столе домашний сыр.

Город в окружении гор Источник: Антон Горожанкин

Я тут пытался легендарный грузинский чай купить, так замотался, пока искал, что сдался. Зато с овощами у них тут всё супер — много, вкусно, недорого. Как наступает сезон, идешь на рынок и потом просто объедаешься офигенными помидорами, огурцами и прочим. Ну и, конечно же, вина здесь море. На любой вкус и кошелек. Можно прямо с завода покупать, в магазинах на розлив отпускают, обычное столовое. Хочешь чего-то экстравагантного — идешь в винные бары, их тут полно.

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Цены в ресторанах не кусаются, хорошо сходить можно за 1,5–2 тысячи рублей. Хорошо поесть местные любят и умеют, так что с кухней проблем нет. Советую ходить в те кафе, куда ходят сами местные, — они в этом эксперты, не ошибетесь.

Аренда жилья средняя. К примеру, однокомнатная квартира квадратов на 50 обойдется в 700–1000 долларов за месяц. Цены на бензин выше, чем в России, от 120 до 150 рублей за литр. Проезд на общественном транспорте — 1 лари, то есть чуть больше 30 рублей. Он тут нормально, кстати, работает — что метро, что автобус.

По таким улицам приятнее гулять пешком, чем ездить на машине Источник: Антон Горожанкин

Но опять же из-за культа авто многие предпочитают ездить на своих машинах. Пробок очень много, и ездят все так, словно правила дорожного движения — это сборник анекдотов. Не удивлюсь, если выяснится, что половина жителей города думает, что разметку на дороги наносят исключительно для красоты. При этом дороги в отличном состоянии.

Те, кто здесь живет уже очень давно, настоятельно советуют оформить медицинскую страховку. Сам я только раз в местную больницу обращался, куда руку порезал. Врач принял меня так, словно мы с ним кумовья, общался очень по-простому, ну дружелюбно, осмотрел, выписал лекарства, сказал, где оплатить услугу, и отпустил из кабинета, даже не проверяя, оплачу я или нет. В 2 тысячи рублей этот поход мне обошелся.

Вид на Тбилиси Источник: Антон Горожанкин

С бюрократией тут полный порядок. В хорошем смысле. Всё регистрируется в одном центре. Приходишь, берешь талончик на нужную тебе процедуру — покупка квартиры, брак, рождение ребенка — и в зависимости от времени, за которое ее выполнят, выплачиваешь нужную сумму. Да, ты можешь выбрать время — базовое или ускоренное, второе, понятно, дороже. Всё делают в назначенный срок. Ипотеку выдают иностранцам тоже, в том числе россиянам. Нам оформили даже без подтверждения дохода.

В целом Грузия прекрасна. Комфортная, красивая страна. Чувствуется простор, мы много путешествуем, гуляем по городам, выходим в горы. Страна идеально подходит для тех, кто хочет быть поближе к природе, но не отказываться совсем от благ цивилизации.

Чувствуется простор Источник: Антон Горожанкин