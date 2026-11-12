«Тема слегка табу». Ярославль покажут в проекте от известной стендап-комика — о чем он будет

Стендап-комик Виктория Складчикова рассказала о своем проекте, который начала снимать в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Виктория Складчикова / vk.ru

Ярославль попал в проект известной стендап-комика Виктории Складчиковой. Тема неожиданная — о работе с мертвыми.

Звезда рассказала подробности в беседе с 76.RU.

Виктория Складчикова — 36-летняя российская стендап-комик и актриса. Девушка родилась в Сорочинске Оренбургской области. Еще в школе решила, что уедет из родного города. Так оно и вышло. Сначала девушка переехала в Оренбург, где отучилась на учителя русского языка и литературы в ОГПУ. В университете будущая звезда стендапа активно участвовала в КВН и других мероприятиях. Окончив вуз, Виктория не пошла работать в школу. Она пробовала себя в журналистике, была продавцом и сотрудницей завода. Как стендап-комик Виктория дебютировала в 2017-м в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. После этого она стала популярной, девушку начали звать на разные шоу.

Предыстория

В феврале 2026 года Виктория приезжала в Ярославль. Вечером у нее был концерт во Дворце молодежи, а днем она посетила Леонтьевское кладбище, на которое выходили окна ее гостиницы.

«Мои друзья-комики, которые раньше были в Ярославле, скинули мне видео, что у них был номер с видом на кладбище. Естественно, я сразу позвонила в отель. Там мне сказали: „Мы вам другой дадим“. Я говорю: „Я как раз звоню, чтобы вы мне дали именно этот шикарный номер — тишина за окном, покой, можно выспаться“», — рассказывала Виктория порталу 76.RU ранее.

Дело в том, что артистка давно увлекается кладбищенской, околосмертной тематикой. Более того, в детстве Виктория хотела стать патологоанатомом, но не получилось. Однако свою мечту она осуществила, хоть и немного в другом формате — выучилась на танатопрактика-бальзамировщика.

Танатопрактик — это специалист, который готовит тело умершего к погребению.

Во время февральской поездки в Ярославль Виктория познакомилась с местными танатопрактиками, прогулялась по кладбищу и заглянула в частный похоронный дом. Именно в столице Золотого кольца артистка начала снимать документальный проект на кладбищенскую тематику. Тогда стендап-комик в беседе с 76.RU объясняла, что не хочет, чтобы фильм получился мрачным.

Мы снова связались с Викторией. Как она рассказала корреспонденту 76.RU, сейчас проект находится на этапе монтирования. Туда вошли кадры не только из Ярославля, но и из других городов.

— Он не посвящен кладбищу, он посвящен моему второму занятию — тире хобби (речь идет о танатопрактике. — Прим. ред.). Есть некоторые города, где я периодически приезжаю туда именно по этой сфере. Ваших местных специалистов знаю, мы дружим, поэтому во время съемок я отталкивалась не от кладбищ, — рассказала Виктория в разговоре с 76.RU.

Дата выхода проекта пока неизвестна, сама Виктория говорит, что «полнометражным фильмом» работу назвать сложно, скорее это будет документальный тематический ролик.

Очень много этапов монтажа. Ну и как бы, скажем так, тема слегка табу. Я не могу сказать, что это прям фильм. Но что-то такое сняли. Фильм — громкое название, нас снимало всего четыре человека. Виктория Складчикова стендап-комик