Самые забавные фото диких животных: лучшие работы конкурса Vuoden Luontokuva 2026

Из нашей подборки вы как минимум узнаете, чего так испугалась эта лиса Источник: Tuomo Björksten / luontokuva.org

Природа способна не только завораживать красотой, но и рассмешить до слез — особенно если в нужный момент рядом оказывается фотограф с отличным чувством юмора. Ежегодный престижный конкурс Vuoden Luontokuva 2026 вновь собрал лучшие кадры дикого мира Финляндии, и среди величественных пейзажей нашлось место настоящей звериной комедии. Нелепые позы, неожиданные гримасы и забавные бытовые сценки из жизни лесных обитателей — в нашей подборке собраны самые занятные снимки победителей и финалистов этого года, которые гарантированно поднимут вам настроение.

Теему Пааси — «Ящерица»

Когда вышел из дома в понедельник утром и внезапно вспомнил, что не выключил утюг. Фотограф Теему Пааси поймал ящерицу ровно в ту секунду, когда на ее мордочке застыла вся гамма недоумения. Кажется, эта лесная модель совсем не ожидала папарацци и теперь мучительно пытается придумать, как бы поэффектнее скрыться.

Кажется, эта ящерица только что узнала, что до конца лета осталась всего пара дней, а солнечные ванны еще не приняты по графику Источник: Teemu Paasi / luontokuva.org

Туомо Бьёркстен — Зевака

«Так, ну подвеска тут явно устала, резина лысая, да и по кузову есть вопросы — больше ста зернышек не дам!» Фотограф Туомо Бьёркстен поймал большую синицу за очень серьезным делом во дворе заброшенного дома в финском Эспоо. Птаха с таким знающим видом инспектирует колесо старой развалюхи, будто всю жизнь проработала автоподборщиком и прямо сейчас решает, стоит ли брать эту «ласточку» на зимовку.

В оригинале эта работа называется «Tire Kicker» — это идиома, означающая праздного, несерьезного покупателя или зеваку.

Когда позвал друга-эксперта помочь с выбором первой машины с пробегом. Синица выглядит так, будто вот-вот профессионально пнет по колесу и начнет торговаться до последнего червяка Источник: Tuomo Björksten / luontokuva.org

Маркус Варесвуо — «Водяная ласточка а-ля Дали»

Когда хотел просто поплавать в пруду, но случайно попал на выставку сюрреализма. Фотограф-анималист Маркус Варесвуо поймал плавунчика в такой причудливой игре света и водной ряби, что птица буквально «растеклась» по кадру, словно знаменитые мягкие часы Сальвадора Дали. Кажется, даже сама модель не ожидала, что ее утренний заплыв превратится в шедевр высокого искусства.

Обычный плавунчик на этом снимке так эффектно исказился в водной глади, что сам стал похож на ожившую картину великого сюрреалиста Источник: Markus Varesvuo / luontokuva.org

Тимо Рипатти — «Галку всё достало»

Фотограф Тимо Рипатти поймал галку ровно в тот момент, когда она с максимально раздраженным видом пытается распутать обрывки веревок на собственных лапах. Судя по выражению ее глаз, птица уже мысленно высказала всё, что думает о людях, которые раскидывают мусор где попало.

Пернатая героиня с искренним возмущением пытается освободить лапы от чужих веревок — и ее взгляд говорит громче любых экоплакатов Источник: Timo Ripatti / luontokuva.org

Миа Суракка — «Любовь — Ненависть»

Вся суть любых долгих отношений в двух кадрах! Финский фотограф Миа Суракка поймала пару воронов в двух противоположных настроениях и объединила их в диптих «Любовь — Ненависть». На первом снимке перед нами идеальная романтика и нежность, а на втором — классическая семейная ссора из-за того, кто забыл принести в гнездо блестящую крышечку и куда делась вчерашняя заначка.

«От любви до ненависти — один взмах крыла» Источник: Mia Surakka / luontokuva.org Бронзовый призер конкурса Vuoden Luontokuva 2026 Миа Суракка засняла воронов в двух крайностях: когда вы только выбрали фильм на вечер и когда начали спорить, кто пойдет выключать свет Источник: Mia Surakka / luontokuva.org

Ханну Лааксо — «По рукам!»

«Итак, с тебя две полевки утром, с меня — молчание о том, кто вчера угукал на весь лес. По рукам?» Фотограф Ханну Лааксо поймал двух сов в настолько деловой позе, что снимок взял первое место в птичьей номинации. Кажется, эти пернатые бизнесмены только что закрыли главную сделку сезона и скрепили договор крепким дружеским лапопожатием прямо на ветке.

Когда вы с лучшим другом договорились не заказывать доставку ночью, но в полночь оба синхронно открыли приложение Источник: Hannu Laakso / luontokuva.org

Топиас Пухакка — «Воробьиный сыч»

Знакомьтесь: это самый грозный хищник финского леса, чей рост едва дотягивает до размеров обычного скворца, а вес не превышает семидесяти граммов. Фотограф Топиас Пухакка поймал воробьиного сычика с настолько суровым и неприступным взглядом, будто эта пушистая кроха только что собрала экстренное совещание лесных зверей и крайне недовольна отчетами за квартал. Не зря этот кадр принес автору первое место в молодежной номинации — против такой харизмы не устоит ни одно жюри.

Когда ты весишь как половина пачки масла, но в душе ощущаешь себя минимум тигром Источник: Topias Puhakka / luontokuva.org

Рейо Хелаакоски — «Встреча»

Главный победитель всего конкурса Рейо Хелаакоски поймал в кадр эпичную воздушную гонку осы и бабочки-адмирала на своем заднем дворе. Самое смешное в этой истории то, что крылатые спринтеры на всех парах мчатся не к редкому лесному цветку, а к самодельной кормушке со сладким сиропом на основе красного вина. Кажется, в этой «Встрече» ставки высоки как никогда.

Когда до закрытия любимого заведения осталось пять минут, а на барной стойке стоит последний бесплатный коктейль Источник: Reijo Helaakoski / luontokuva.org

Туомо Бьёркстен — «Страшный зверь»

Когда по паспорту ты опасный лесной хищник, но в душе — просто большой рыжий котенок, который увидел жужжащую муху. Фотограф Туомо Бьёркстен поймал лисицу в частном саду в Эспоо ровно в ту секунду, когда она увидела рядом с собой обычного шмеля. Не зря автор иронично назвал этот кадр «Свирепый зверь» — судя по сосредоточенному выражению мордочки, рыжая бестия воспринимает эту битву титанов максимально серьезно.