Самые забавные фото диких животных: лучшие работы конкурса Vuoden Luontokuva 2026

Природа способна не только завораживать красотой, но и рассмешить до слез — особенно если в нужный момент рядом оказывается фотограф с отличным чувством юмора. Ежегодный престижный конкурс Vuoden Luontokuva 2026 вновь собрал лучшие кадры дикого мира Финляндии, и среди величественных пейзажей нашлось место настоящей звериной комедии. Нелепые позы, неожиданные гримасы и забавные бытовые сценки из жизни лесных обитателей — в нашей подборке собраны самые занятные снимки победителей и финалистов этого года, которые гарантированно поднимут вам настроение.
Теему Пааси — «Ящерица»
Когда вышел из дома в понедельник утром и внезапно вспомнил, что не выключил утюг. Фотограф Теему Пааси поймал ящерицу ровно в ту секунду, когда на ее мордочке застыла вся гамма недоумения. Кажется, эта лесная модель совсем не ожидала папарацци и теперь мучительно пытается придумать, как бы поэффектнее скрыться.
Туомо Бьёркстен — Зевака
«Так, ну подвеска тут явно устала, резина лысая, да и по кузову есть вопросы — больше ста зернышек не дам!» Фотограф Туомо Бьёркстен поймал большую синицу за очень серьезным делом во дворе заброшенного дома в финском Эспоо. Птаха с таким знающим видом инспектирует колесо старой развалюхи, будто всю жизнь проработала автоподборщиком и прямо сейчас решает, стоит ли брать эту «ласточку» на зимовку.
В оригинале эта работа называется «Tire Kicker» — это идиома, означающая праздного, несерьезного покупателя или зеваку.
Маркус Варесвуо — «Водяная ласточка а-ля Дали»
Когда хотел просто поплавать в пруду, но случайно попал на выставку сюрреализма. Фотограф-анималист Маркус Варесвуо поймал плавунчика в такой причудливой игре света и водной ряби, что птица буквально «растеклась» по кадру, словно знаменитые мягкие часы Сальвадора Дали. Кажется, даже сама модель не ожидала, что ее утренний заплыв превратится в шедевр высокого искусства.
Тимо Рипатти — «Галку всё достало»
Фотограф Тимо Рипатти поймал галку ровно в тот момент, когда она с максимально раздраженным видом пытается распутать обрывки веревок на собственных лапах. Судя по выражению ее глаз, птица уже мысленно высказала всё, что думает о людях, которые раскидывают мусор где попало.
Миа Суракка — «Любовь — Ненависть»
Вся суть любых долгих отношений в двух кадрах! Финский фотограф Миа Суракка поймала пару воронов в двух противоположных настроениях и объединила их в диптих «Любовь — Ненависть». На первом снимке перед нами идеальная романтика и нежность, а на втором — классическая семейная ссора из-за того, кто забыл принести в гнездо блестящую крышечку и куда делась вчерашняя заначка.
Ханну Лааксо — «По рукам!»
«Итак, с тебя две полевки утром, с меня — молчание о том, кто вчера угукал на весь лес. По рукам?» Фотограф Ханну Лааксо поймал двух сов в настолько деловой позе, что снимок взял первое место в птичьей номинации. Кажется, эти пернатые бизнесмены только что закрыли главную сделку сезона и скрепили договор крепким дружеским лапопожатием прямо на ветке.
Топиас Пухакка — «Воробьиный сыч»
Знакомьтесь: это самый грозный хищник финского леса, чей рост едва дотягивает до размеров обычного скворца, а вес не превышает семидесяти граммов. Фотограф Топиас Пухакка поймал воробьиного сычика с настолько суровым и неприступным взглядом, будто эта пушистая кроха только что собрала экстренное совещание лесных зверей и крайне недовольна отчетами за квартал. Не зря этот кадр принес автору первое место в молодежной номинации — против такой харизмы не устоит ни одно жюри.
Рейо Хелаакоски — «Встреча»
Главный победитель всего конкурса Рейо Хелаакоски поймал в кадр эпичную воздушную гонку осы и бабочки-адмирала на своем заднем дворе. Самое смешное в этой истории то, что крылатые спринтеры на всех парах мчатся не к редкому лесному цветку, а к самодельной кормушке со сладким сиропом на основе красного вина. Кажется, в этой «Встрече» ставки высоки как никогда.
Туомо Бьёркстен — «Страшный зверь»
Когда по паспорту ты опасный лесной хищник, но в душе — просто большой рыжий котенок, который увидел жужжащую муху. Фотограф Туомо Бьёркстен поймал лисицу в частном саду в Эспоо ровно в ту секунду, когда она увидела рядом с собой обычного шмеля. Не зря автор иронично назвал этот кадр «Свирепый зверь» — судя по сосредоточенному выражению мордочки, рыжая бестия воспринимает эту битву титанов максимально серьезно.