«Омерзительный труп»: православные раскритиковали быка, зажаренного на глазах толпы

Бычок на вертеле никого не оставил равнодушным

В выходные в центре Ярославля отгремел роскошный фестиваль еды «Пир на Волге». Целый день на Стрелке жарили, запекали, варили, готовили на гриле, смешивали в шейкере сотни разных блюд. Это был настоящий праздник для гурманов. И, пожалуй, самым неординарным блюдом дня стал жареный бычок на вертеле. Огромную тушу быка подвесили, и в течение дня, как с шаурмы, срезали поджаренные куски мяса. Организаторы фестиваля назвали его главным гастрономическим хитом.



Большой репортаж с «Пира на Волге».

Но гастрономический хит спровоцировал скандал. Возмутились верующие — тушу быка зажарили в ста метрах от Успенского собора, на пятый день поста по православному календарю. Можно ли закатывать пир в дни поста? А выставлять на вертел тушу у собора? Надо ли считаться с мнением православных верующих? Мнения разделились настолько, что уже второй день полгорода обсуждает жареного быка.



76.ru собрал самые яркие мнения о гастрономическом фестивале в Ярославле.

Всё началось с публикации возмущённой Ларисы Винокуровой, её пост собрал уже больше 200 комментариев в Facebook.





И он получил большую поддержку.



— Содом и Гоморра. Все ценности смещаются в сторону хлеба и зрелищ. В такие дни хочется сбежать подальше из города, — ответила Светлана Назарова.



Высказался даже ярославский сектовед Евгений Мухтаров.



— Слава Богу, мы с детьми этого не видели. Позор! — высказалась директор центра независимой экспертизы Алла Баженова.



Критикующие пришли к единому мнению, что именно вид быка оказался неприятным, пугающим и отталкивающим.



А вот гурманам бычок на вертеле пришёлся по душе.



— Вид быка смутил? Но и в палатках было много далеко не постных блюд — стейки, бургеры и пр. И нигде этот пир не позиционировался как православное мероприятие. Для тех, кто соблюдает пост, в кремле проходит фестиваль «Преображение». Может, стоило пойти туда? — предложила Наталья Волкова



— У нас светское государство. И не надо все подравнивать под ваше православие, — считает гид-экскурсовод Юлия Заварская.

— А вы против язычников, мясоедов или за хорошую прожарку? Не очень ясно просто, — свела всё к юмору журналистка Юлия Галанцева.



Итог мы попросили подвести пресс-секретаря ярославской епархии Александра Сатомского. Публикуем его мнение:

— Всякий человек сам для себя волен избирать и меру, и степень своих отношений с Богом. Те, кто постятся, по всей видимости, на такие мероприятия не пойдут. Либо примут в них участие в таком формате, который для них возможен. Жареный бык лично меня смутил бы тем, что параллельно на этом же мероприятии присутствовали дети. Им, наверное, не стоило бы наблюдать такую картину. Православной повестки во всём этом нет никакой.



Может быть, жареный бычок на вертеле и выглядел весьма необычно. Однако жареные тушки курочки никого и никогда не пугали. Бесчётные мясные бургеры и жареные стейки вокруг — тоже. Так что же это: православие или критика по-ярославски всего нового? Как считаете вы? Делитесь мнением в комментариях.