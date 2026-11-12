Вечный мир на Украине и диалог с Европой: о чем договорились Россия и США на переговорах в Кремле

Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным хотят добиться прогресса в мирном урегулировании Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе саммита они обсудили несколько важных вопросов по поводу мирного урегулирования на Украине. Переговоры длятся уже более двух часов. Всё, что известно к этому часу, собрали в материале.

Территориальный вопрос

Тема территорий в конфликте России и Украины поднимается и понимается по-разному. По словам Путина, для РФ важнее люди, которые живут на Украине и их право жить по своим традициям.

«Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», — сказал президент.

Также Путин заявил, что территориальный вопрос продолжат обсуждать и дальше. В первую очередь эту тему обговорят с американскими спецпосланниками.

По его словам, единственной линией разграничения между Россией и Украиной должна быть государственная граница. При этом Москва знает, что Киев поднимает вопрос о создании «серых зон».

Он также указал и на дальнейшее присутствие иностранных войск на Украине. Для России оно всегда было неприемлемым. По словам президента, такие военные будут считаться законными целями для российских сил и продолжением конфликта между странами.

Диалог с Европой

На саммите прозвучали вопросы о возможном диалоге с Европой. Путин заявил, что Россия никогда против него не была и не прерывала его.

«Мы никогда не были против того, чтобы вести диалог с Европой. И мы никогда не прерывали его», — сказал президент.

Он предложил американским коллегам поработать с Европой. Россия хотела бы, чтобы европейцы определились, чего они хотят — мира или войны.

«Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят — мира или войны», — сказал Путин.

Как отметил Джаред Кушнер, США видит, что европейцы выражают желание участвовать в переговорах и закончить конфликт на Украине. Американцы уже начали обсуждать с ними архитектуру безопасности на континенте.

Также эту тему поднимал и президент США Дональд Трамп, подчеркнул Кушнер. Однако пока европейцы на предложение о системе безопасности отвечают отказом.

Гуманитарная миссия и вечный мир на Украине

Во время переговоров с американскими коллегами Путин выразил надежду на вечный мир на Украине.

«Что касается длительности мира [на Украине] и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», — заявил Путин во время переговоров с посланниками Трампа.

Политики обсудили и другие вопросы. В ходе встречи Путин предложил организовать новое перемирие в Константиновке по опыту Алешек.

По информации президента, там остаются около 400–500 мирных жителей. Со своей стороны РФ готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии.

«РФ нужно 5 суток на разминирование у Константиновки, если Киев считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны», — отметил президент.

Также он попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины и Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

Известно, что после переговоров в Кремле Уиткофф и Кушнер отправятся в Ирландию на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Там же они передадут Зеленскому информацию о сегодняшних контактах в Москве.

По итогам встречи с Путиным американцы надеются объявить о новом раунде переговоров по Украине. США хотят, чтобы они прошли «с участием европейцев».