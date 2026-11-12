«Невский» возвращается: что известно о девятом сезоне детективного хита

Фомин и Семенов скоро снова вернутся на ваши экраны Источник: пресс-служба телеканала НТВ

В Санкт-Петербурге кипят съемки продолжения культового остросюжетного детектива «Невский» (18+), главные роли в котором неизменно исполняют Антон Васильев и Дмитрий Паламарчук. Создатели обещают, что в девятом сезоне градус напряжения заметно вырастет: на Алексея Фомина открывает охоту таинственный киллер по прозвищу Архитектор, а его верному другу Павлу Семенову предстоит принять непростое решение, способное перевернуть всю его судьбу.

Как сообщает пресс-служба телеканала НТВ, по сюжету новых серий неуловимый наемник Архитектор начинает настоящую войну против Фомина (Дмитрий Паламарчук). После дерзкого нападения преступник оставляет на месте свой узнаваемый знак — букву «А». Фоме удается выжить лишь по счастливой случайности, но он прекрасно осознает, что убийца не остановится и скоро нанесет повторный удар. Герою предстоит выяснить, кто именно скрывается за маской Архитектора и чем вызвана такая личная ненависть.

Начало положено! Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Ситуацию усугубляет давняя вражда с могущественным криминальным авторитетом Физиком. Зажатый в тиски между двумя смертельно опасными врагами, Фомин вынужден сражаться за выживание, а единственной надежной опорой для него остается старый товарищ Павел Семенов (Антон Васильев).

Исполнитель роли Фомы Дмитрий Паламарчук признается, что за минувшие сезоны сроднился со своим героем, изучив его привычки, характер и реакцию на любые передряги. Однако, по словам актера, главная прелесть работы над продолжением заключается в том, что даже знакомый персонаж попадает в непривычные обстоятельства, заставляя искать свежие краски.

— В этом и заключается интерес: ты возвращаешься к персонажу, которого, казалось бы, знаешь вдоль и поперек, а он снова оказывается в ситуации, где тебе приходится искать что-то новое. Поэтому это встреча и со старым знакомым, и с человеком, который способен удивить, — отметил Паламарчук.

Ждете возвращения этих героев? Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Тем временем у самого Павла Семенова, продолжающего нести службу в полиции Центрального района Петербурга, жизнь тоже идет кувырком. Привычный уклад рушится в тот момент, когда влиятельный предприниматель Аркадий Егоров (Андрей Пашнин) делает оперативнику неожиданное предложение. Семенов оказывается перед сложнейшей дилеммой, а последствия его выбора могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Режиссер-постановщик Денис Нейманд отметил, что с радостью вернулся в проект к сплоченной съемочной группе, где все увлечены общим делом, а с Антоном Васильевым и Дмитрием Паламарчуком давно сложилось полное взаимопонимание с полуслова.

Не раскрывая всех карт, постановщик заинтриговал зрителей: девятый сезон «Невского» заметно преобразится, поменяет атмосферу и подарит массу резких сюжетных виражей.

— Мы продолжаем большую историю, но внутри нее произойдет серьезный перелом, поэтому по ощущениям это будет ближе к новой главе, — рассказал Денис Нейманд. — В центре внимания останутся Павел Семенов и его команда, а главное развитие получит история с Архитектором. Думаю, зрители этого и ждут. Скорее всего, привычная расстановка сил кардинально изменится.

Когда выйдет девятый сезон сериала «Невский», создатели сериала пока не говорят, но известно, что в нем будет 30 серий.