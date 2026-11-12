Доставил бомбу на шаре и скрылся в Европе. Главное о взрыве автомобиля полковника в Петербурге

В Петербурге взорвался автомобиль полковника, мужчина не выжил. Взрыв произвели дистанционно, а в процессе участвовали несколько человек, сообщили наши коллеги из «Фонтанки».
Как сообщил источник издания, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство переправили на территорию Ленобласти при помощи воздушного шара. Неизвестный подобрал «посылку» и в назначенное время в нужном месте сделал закладку для исполнителя. По данным «Фонтанки», шар прилетел со стороны Прибалтики.
Тайник опустошил 31-летний петербуржец, родившийся в Псковской области. В 1:00 он установил взрывное устройство под днище машины, припаркованной у «Ленты» на Колпинском шоссе.
В 2:43 мужчина уже сел на рейс в Стамбул. В 6:05 приземлился. Когда в Славянке прогремел взрыв, фигурант уже направлялся в Кишинев, откуда не осуществляется выдача подозреваемых российской стороне.
Оперативные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В конце августа здесь же, в Славянке, подорвали автомобиль подполковника. Рядом с мужчиной находилась его супруга, которая получила ранения и была госпитализирована.
Тогда СВУ под автомобиль закладывала девушка, приехавшая в Петербург из другого региона. После установки она отправилась прямиком в Пулково, откуда вылетела в Турцию. Там она тоже не задержалась и направилась в третью страну