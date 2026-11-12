Доставил бомбу на шаре и скрылся в Европе. Главное о взрыве автомобиля полковника в Петербурге

Взрывной волной задело рядом стоящий пассажирский автобус Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Петербурге взорвался автомобиль полковника, мужчина не выжил. Взрыв произвели дистанционно, а в процессе участвовали несколько человек, сообщили наши коллеги из «Фонтанки».

Как сообщил источник издания, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство переправили на территорию Ленобласти при помощи воздушного шара. Неизвестный подобрал «посылку» и в назначенное время в нужном месте сделал закладку для исполнителя. По данным «Фонтанки», шар прилетел со стороны Прибалтики.

Тайник опустошил 31-летний петербуржец, родившийся в Псковской области. В 1:00 он установил взрывное устройство под днище машины, припаркованной у «Ленты» на Колпинском шоссе.

В 2:43 мужчина уже сел на рейс в Стамбул. В 6:05 приземлился. Когда в Славянке прогремел взрыв, фигурант уже направлялся в Кишинев, откуда не осуществляется выдача подозреваемых российской стороне.

Оперативные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В конце августа здесь же, в Славянке, подорвали автомобиль подполковника. Рядом с мужчиной находилась его супруга, которая получила ранения и была госпитализирована.