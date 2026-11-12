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Стиль и красота Пушатся, ломаются, желтеют? Вот что на самом деле нужно седым волосам — советы трихолога

Пушатся, ломаются, желтеют? Вот что на самом деле нужно седым волосам — советы трихолога

Как превратить проблему в достоинство

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Правила ухода за седыми волосами | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Правила ухода за седыми волосами | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Правила ухода за седыми волосами

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Седые волосы часто кажутся особенно капризными, будто с их появлением привычный уход вдруг перестал работать. Они то пушатся, то ломаются, то вдруг приобретают нежелательный оттенок. На самом деле это не повод для паники, а просто сигнал: волосам теперь нужно чуть больше внимания и другой подход.

— Перестаньте считать седину проблемой, которую нужно прятать. Это самостоятельный красивый цвет, и ему нужен свой уход, — отмечает Мария Тихомирова, эстетический трихолог, колорист и мастер реконструкции волос.

Специалист дала практичные рекомендации: как выстроить базовый уход для седых волос, каких ошибок избегать, на какие компоненты в составе средств обращать внимание. Мастер разобрала и нюансы окрашивания: почему седые волосы сложнее поддаются краске и как профессионалы добиваются ровного, естественного оттенка. Узнайте, что реально пригодится в ежедневной рутине для поддержания красоты.

Какая проблема с седыми волосами вас беспокоит больше всего?

Пушатся и не лежат
Появляется желтизна
Волосы стали сухими и ломкими
Сложно подобрать окрашивание, чтобы выглядело естественно
Вообще не замечаю особых проблем

Почему же волосы седеют? | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Почему же волосы седеют? | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Золотые правила ухода за волосами | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Золотые правила ухода за волосами | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Главные «нет» в уходе за волосами | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Главные «нет» в уходе за волосами | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Вот что говорит эксперт | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Вот что говорит эксперт | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Топ главных советов | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Топ главных советов | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Подобрать подходящий уход&nbsp;очень важно | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Подобрать подходящий уход&nbsp;очень важно | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
+4
Эти виды окрашивания очень освежают внешность | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Эти виды окрашивания очень освежают внешность | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
На что необходимо обратить внимание | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа На что необходимо обратить внимание | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Седые волосы лучше красить у мастера, чтобы не навредить себе | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Седые волосы лучше красить у мастера, чтобы не навредить себе | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Как бороться с желтизной | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Как бороться с желтизной | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как вы относитесь к седине?

Принимаю и не закрашиваю
Частично закрашиваю, чтобы сгладить контраст
Полностью закрашиваю — мне так комфортнее
Еще нет седины, но уже думаю, как буду поступать
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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Уход за волосами Седина
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Интересно, а как влияет стресс на появление седины?
Гость
2 часа
Волосы седеют не от старости, а от того, что волосы стареют быстрее, чем их обладатель успевает с ними расстаться.
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Гость
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