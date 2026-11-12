Пушатся, ломаются, желтеют? Вот что на самом деле нужно седым волосам — советы трихолога

Седые волосы часто кажутся особенно капризными, будто с их появлением привычный уход вдруг перестал работать. Они то пушатся, то ломаются, то вдруг приобретают нежелательный оттенок. На самом деле это не повод для паники, а просто сигнал: волосам теперь нужно чуть больше внимания и другой подход.
— Перестаньте считать седину проблемой, которую нужно прятать. Это самостоятельный красивый цвет, и ему нужен свой уход, — отмечает Мария Тихомирова, эстетический трихолог, колорист и мастер реконструкции волос.
Специалист дала практичные рекомендации: как выстроить базовый уход для седых волос, каких ошибок избегать, на какие компоненты в составе средств обращать внимание. Мастер разобрала и нюансы окрашивания: почему седые волосы сложнее поддаются краске и как профессионалы добиваются ровного, естественного оттенка. Узнайте, что реально пригодится в ежедневной рутине для поддержания красоты.
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