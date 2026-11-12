Пушатся, ломаются, желтеют? Вот что на самом деле нужно седым волосам — советы трихолога

Седые волосы часто кажутся особенно капризными, будто с их появлением привычный уход вдруг перестал работать. Они то пушатся, то ломаются, то вдруг приобретают нежелательный оттенок. На самом деле это не повод для паники, а просто сигнал: волосам теперь нужно чуть больше внимания и другой подход.