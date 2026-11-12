Для школьников хотят упростить домашку и ввести облегченный день: новости 12 ноября

Нововведение должно помочь ученикам лучше справляться с программой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 ноября.

Онковакцина помогла первому россиянину

Первый получивший онковакцину пациент уже закончил лечение. У мужчины полностью ушли метастазы, и уже четыре месяца с ним всё хорошо. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Первый пациент уже закончил лечение. Сейчас его наблюдают, причем каждый месяц. Глава „НМИЦ радиологии“ Минздрава России, академик Андрей Каприн делает ему детальную компьютерную томографию — с очень высоким разрешением, до десятых долей миллиметра», — отметил Гинцбург в разговоре с «Газетой.Ru».

В первую очередь у пациента смотрят лимфоузлы, обследуют все его тело. Никаких новообразований у мужчины за четыре месяца не выявили. Врачи продолжат наблюдение пациента. Оно будет длиться три года.

По словам Гинцбурга, онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, настраивает иммунную систему пациента так, что она сама будет уничтожать злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует.

Россиян призывают снова надевать маски

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян вновь использовать маски, но не из-за коронавируса. По его словам, речь идет о грядущем росте заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Уже через два месяца эти вирусы начнут распространяться активнее, а в некоторых регионах пик заболеваемости может наступить уже в конце декабря.

«Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России будет. Отдельные регионы переступят эпидемические пороги в конце декабря. А основной подъем начнется где-то в конце второй декады января. Вот такой мой прогноз», — сказал Онищенко.

Академик подчеркнул, что на данный момент массовое ношение масок не является обязательным. Однако он рекомендовал использовать маски для предотвращения распространения вирусов, особенно тем, кто уже заражен.

В Госдуме рассказали, кому положена 13-я зарплата

Работодатель обязан выплатить сотрудникам 13-ю зарплату, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором, а также локальными нормативными актами компании. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

Обычно 13-я зарплата — это годовая премия, однако она не является обязательной и не закреплена законодательно. Решение о выплате премии принимается в зависимости от финансовых возможностей компании и её внутренних правил.

«Тринадцатая зарплата должна быть выплачена, если такое условие закреплено в трудовом договоре с работником, в системе оплаты труда у данного работодателя, в коллективном договоре или соглашении, во внутреннем положении о премировании и прочих локальных нормативных актах конкретной организации», — сказала Кавшар в разговоре с РИА «Новости».

Депутат отметила, что выплата может быть связана с различными факторами, такими как достижение производственных показателей, семейное положение сотрудника или дополнительная нагрузка, связанная с наставничеством. Также премия может быть начислена за длительный стаж работы в компании.

Кавшар уточнила, что размер, условия и сроки выплаты годовой премии определяются работодателем. Она становится обязательной только после включения соответствующего условия в трудовой договор, коллективный договор или соглашение.

Люди погибли при обрушении здания в Нью-Йорке

В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное здание в районе Флэтбуш в Бруклине. Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на городские службы.

Там погибли восемь человек. Еще 17 пострадали. Есть раненые в тяжелом состоянии.

Причины обрушения здания пока неизвестны. Ведется расследование.

Забастовка в Испании

В Испании впервые за 14 лет прошла всеобщая 24-часовая забастовка, в которой приняли участие около четырех миллионов человек. Протестующие выразили недовольство резким ростом цен на жизнь, стагнацией зарплат и неэффективностью государственных услуг. После мирных демонстраций в крупных городах начались беспорядки.

В Мадриде на улицы вышло около 120 тысяч человек. Толпы с плакатами полностью заблокировали движение в историческом центре города. По данным Euronews, проливной дождь не помешал проведению акции. В Барселоне, по оценкам участников, собралось около 400 тысяч человек, хотя местные власти утверждают, что было не более 55 тысяч участников.

Источник: Sarwar / X

С наступлением ночи часть демонстрантов начала ожесточенно противостоять полиции. Протестующие, скрывая лица под масками, бросали в правоохранителей камни и бутылки, запускали фейерверки. Они также разбивали витрины магазинов и поджигали мусорные баки.

Источник: Breaking News / X

Полиция отвечала на агрессию применением дубинок, слезоточивого газа и шумовых патронов.

Источник: Brendan Gutenschwager / X

Социальные сети заполнили кадры, на которых видны пожары, слышны крики и взрывы. На улицах происходили давки.

Названа максимальная сумма пособия по уходу за ребенком в 2027 году

В 2027 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан России превысит 95,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минтруде.

«Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан, у которых отпуск по уходу за ребенком наступит в 2027 году, составит более 95,5 тысячи рублей в месяц», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для сравнения, в 2026 году максимальная величина этого пособия составляла около 83 тысяч рублей ежемесячно. Всего в 2027 году Соцфонд России планирует направить почти 1,6 триллиона рублей на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Сдавать на права предложили по-новому

Россиянам хотят вернуть возможность самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на водительские права категории «B», не посещая автошколы. С такой инициативой выступил депутат Московской городской думы Александр Даванков и обратился с ней к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

«Предлагаю проработать вопрос о возвращении возможности самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории „B“ при сохранении строгих требований к безопасности дорожного движения», — предложил депутат.

Даванков подчеркнул, что требования к знаниям и навыкам водителей не должны снижаться. Для кандидатов, решивших готовиться самостоятельно, предлагается увеличить объем теоретического экзамена, оставив практический экзамен без изменений. При этом автошколы продолжат свою работу.

«Для многих людей обучение с преподавателем и инструктором остается самым удобным вариантом. Но у граждан должна быть альтернатива», — добавил Даванков.

Депутат считает, что самостоятельная подготовка станет дополнительной возможностью для получения водительского удостоверения.

Для школьников хотят упростить домашку и ввести облегченный день

Российские учителя предложили заменить единые домашние задания индивидуальными, соответствующими уровню подготовки каждого ученика. Это поможет сильным ученикам не тратить время на освоенный материал, а слабым — лучше справляться с программой.

По данным «Учи.ру», 60% преподавателей отмечают снижение интереса к учебе у успешных школьников, а 55% фиксируют трудности у тех, кому нужно больше времени. Педагог начальных классов отметила, что домашняя работа должна быть направлена на закрепление знаний, полученных на уроке.

Наталья Комарова, кандидат психологических наук и эксперт Минпросвещения, добавила, что задания должны варьироваться от простых до сложных. Однако не все родители поддерживают эту идею, опасаясь негативного влияния на самооценку детей и объективность оценок.

Высокая нагрузка на учителей также является препятствием. Эксперты предлагают использовать цифровые технологии для создания индивидуальных образовательных маршрутов, снижать нагрузку на учителей и объяснять детям, что разные задания не являются оценкой их способностей, передают «Известия».

Вместе с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют школам вводить облегченный день в середине недели. Сокращенная нагрузка для школьников положена в среду или четверг для снижения риска переутомления, сообщают РИА «Новости».

Перемены же между уроками должны длиться не менее 10 минут, а продолжительность большой перемены должна составлять от 20 до 30 минут. Вместо одной длинной паузы после второго или третьего урока школа может организовать две перемены по 20 минут.