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Город «Я там замуж выходила»: в Ярославской области выставили на торги здание администрации

«Я там замуж выходила»: в Ярославской области выставили на торги здание администрации

Жительница поностальгировала по былым временам

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Продают здание администрации в поселке Семибратово | Источник: Ростовский округ / Vk.ruПродают здание администрации в поселке Семибратово | Источник: Ростовский округ / Vk.ru

Продают здание администрации в поселке Семибратово

Источник:

Ростовский округ / Vk.ru

В поселке Семибратово Ярославской области выставили на торги здание администрации. Об аукционе сообщили в администрации Ростовского округа 10 ноября.

На продажу выставили нежилое здание с земельным участком. Оно расположено на улице Павлова, 14. Общая площадь здания — 340 квадратных метров, а земельного участка — 850 квадратных метров. Начальная цена — 5 млн 928 тысяч 920 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 ноября 2026 года.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Ростовского округа, поселковая администрация продолжит работать без перебоев. Жители смогут со своими вопросами также обращаться к местным властям, ехать в Ростов Великий для этого не придется.

«Изменения коснулись только местоположения сотрудников территориального управления, в настоящее время осуществляется переезд сотрудников в другое здание», — пояснила пресс-секретарь Ростовского округа.

«Весь поселок там женился»

Местные жители поделились с редакцией 76.RU, что в здании раньше «всё процветало». С одной стороны располагалась администрация, с другой — ЗАГС.

«В 90-е там расписывали молодежь. Я там замуж выходила. Да весь поселок там женился. И разводились тоже там. Потом ЗАГС переехал в Ростов, все туда начали ездить», — рассказала читательница 76.RU Мария.

Там всегда было все очень громко и торжественно. Молодожены подъезжали к администрации на машинах, дети выбегали, останавливали их, просили конфеты. Потом, когда они выходили из здания, их окрикивали, поздравляли. Весело так всегда было, по-праздничному.

Мария

жительница поселка Семибратово

Со слов Марии, здание администрации в поселке давно закрыто.

«Очень грустно, что так получается. Раньше можно было по разным вопросам обратиться. Там и бухгалтерия была, и секретарь сидел», — добавила Мария.

Что интересного есть в поселке Семибратово

Ранее в Ярославской области выставили на торги исторический тюремный замок. Объект культурного наследия XIX века находится в Тутаеве на улице Осипенко, 4.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Торги Здание Семибратово
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Комментарии
12
Гость
8 часов
Ти не до детей ,пенсинеров, молодежи ,медицины, с ног сбились продавпть за копейки,,надо подсветок навешать, рластика наставить,а людям сарайку из проынастила построят, за огромные деньги,
Гость
8 часов
Хорошо, что все вопросы по-прежнему можно будет решать в самом поселке
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Гость
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