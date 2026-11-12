Сказала «погода» и отдала 13 млн. Развод мошенниками ярославской пенсионерки попал на видео

Пенсионерку в Ярославской области обманули на деньги Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

История 74-летней пенсионерки из Рыбинска Ярославской области разлетается по соцсетям. Она оказалась очередной жертвой телефонных мошенников, но бабушке «повезло» — она попала на видео, когда передавала очередной транш курьеру.

Кроме того, спасению денег бабушки посодействовал местный таксист, который услышал, как 21-летний курьер обсуждает по телефону вопросы передачи денег. Наличность пенсионерка отдала в родном Рыбинске.

«Получил от пенсионерки, назвавшей кодовое слово „погода“, сверток с деньгами. Указанные средства задержанный должен был перевезти в Москву», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Момент передачи денег попал в на камеры уличного наблюдения Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

Юношу задержали в Переславле-Залесском. Уже там его сдал местный таксист.

«К сотрудникам Госавтоинспекции, несшим службу на стационарном посту в Переславле-Залесском, обратился водитель такси: мужчина услышал подозрительный телефонный разговор пассажира и решил, что он может быть причастен к совершению противоправных действий. При досмотре личных вещей неизвестного в его рюкзаке обнаружены более 2,5 миллионов рублей. В ходе дальнейшего разбирательства прибывшими оперативниками МУ МВД России „Рыбинское“ установлено, что 21-летний гражданин причастен к совершению мошеннических действий в отношении 74-летней женщины, денежные средства изъяты», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Задержанный москвич рассказал полиции, что устроился работать курьером некоторое время назад. Поехать в Рыбинск на встречу с пенсионеркой ему велел «куратор».

Правоохранители уже установили, что женщина давно находилась под влиянием мошенников. Она передавала свертки с деньгами, начиная с конца сентября. Общий ущерб превысил 13 млн рублей.

Теперь парня обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас его взяли под стражу на два месяца.

«Санкция предусматривает наказание за совершение указанного преступления до 10 лет лишения свободы», — дополнили в прокуратуре.

В ведомстве опубликовали видео с задержанным Источник: Прокуратура Ярославской области / Max