Путин предложил новое перемирие на Украине: первые заявления президента с переговоров с посланниками Трампа

Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин принял в Кремле американских коллег Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые прилетели в Москву после трехсторонних встреч в Абу-Даби. Во время переговоров Путин предложил коллегам организовать новое перемирие в Константиновке.

Президент РФ отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине. По опыту Алешек он предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки.

Там остаются около 400–500 мирных жителей. Со своей стороны РФ готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии.

«РФ нужно 5 суток на разминирование у Константиновки, если Киев считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны», — отметил президент.

Он попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины и Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

Напомним, что страны уже объявляли о частичном прекращении огня на херсонском направлении. Во время гуманитарной операции в Алешках стороны организовали доставку помощи местным жителям, а также выезд гражданского населения в Россию и на Украину.