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Политика Переговоры России и США Путин предложил новое перемирие на Украине: первые заявления президента с переговоров с посланниками Трампа

Путин предложил новое перемирие на Украине: первые заявления президента с переговоров с посланниками Трампа

Собрали всё, что известно

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Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин принял в Кремле американских коллег Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые прилетели в Москву после трехсторонних встреч в Абу-Даби. Во время переговоров Путин предложил коллегам организовать новое перемирие в Константиновке.

Президент РФ отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине. По опыту Алешек он предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки.

Там остаются около 400–500 мирных жителей. Со своей стороны РФ готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии.

«РФ нужно 5 суток на разминирование у Константиновки, если Киев считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны», — отметил президент.

Он попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины и Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

Напомним, что страны уже объявляли о частичном прекращении огня на херсонском направлении. Во время гуманитарной операции в Алешках стороны организовали доставку помощи местным жителям, а также выезд гражданского населения в Россию и на Украину.

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Тогда миссия прошла без каких-либо инцидентов. По информации уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой, работа проводилась в рамках договоренностей с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Джаред Кушнер Киев Константиновка Кремль Москва Россия Стив Уиткофф Украина Переговоры по урегулированию
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Комментарии
5
Гость
1 час
Предложения предлагать - не мешки ворочать.
Гость
1 час
что конкретно предложил?? или опять обещания
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Гость
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