Огромные динозавры не пугают даже малышей

Сегодня в Ярославле в детском парке на проспекте Ленина открылся новый парк динозавров «Тайны мира». Фотограф 76.ru прогулялась по тропинкам между существами юрского периода.



— Они все рычат, шевелятся и даже глазками моргают, — рассказала побывавшая в новом парке Александра Савельева.



В парке больше пятидесяти динозавров натуральной величины

В парке выставлено больше полсотни самых разных динозавров. Асе они сделаны в натуральную величину. Рядом с каждым есть табличка, на которой написано, что это за динозавр. На одном из динозавров можно даже посидеть, на ощупь он мягкий, словно настоящий.



Возле каждого динозавра есть табличка с названием

— Пап, пап, смотри, я его не боюсь, — говорит малыш своему отцу и показывает на тираннозавра с огромными зубами.



Детей древние монстры не напугали, но один из динозавров-хищников, поедающий более мелкого травоядного, вызвал у маленьких ярославцев жалость — слишком реалистичны фигуры.



Деток от динозавра не оторвать!

Вход в парк динозавров стоит в выходные и праздничные дни 350 рублей — взрослый, 250 рублей — детский. В

будни подешевле — 250 и 150 рублей. Детей до трёх лет, инвалидов первой и второй группы пускают бесплатно, а для пенсионеров скидка 50%.



Парк будет работать ежедневно с 11 до 21 часа.

Можно и самому почувствовать себя детёнышем древнего существа

В парке проводят экскурсии и рассказывают про особенности древних животных

На открытии понравилось и детям, и взрослым

Все динозавры шевелятся и рычат

Фигуры выполнены очень реалистично

Эти динозаврики то вылупляются, то снова прячутся под скорлупу