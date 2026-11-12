«Пенсия, и что?»: 70-летняя медик танцует, играет на сцене, выращивает овощи-гиганты и помогает нуждающимся

Жизненные силы пенсионерка, по ее словам, получает в молитвах Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«Я совершенно обычный человек», — возразила пенсионерка Ядвига Кедровская, когда мы сказали, что любим писать об интересных и талантливых людях, поэтому зовем ее на интервью. Ядвига — мама четырех детей, бабушка десяти внуков и прабабушка четырех правнуков. За ее плечами 42 года в медицине. В свои 70 лет она танцует, поет в хоре, играет в театре и пишет стихи. Сил также хватает на волонтерство и общественную деятельность. А на своем участке в городе Советском (ХМАО) она выращивает плоды гигантских размеров. Ее историю рассказывает редакция 86.RU.

«Выпросила у мужика миллион на корову»

На Север Ядвига вместе с мужем и 5-летней дочерью приехала в 1981 году. Маленькая станция, деревянные дома, мороз и серость, тайга и болота — картина поначалу казалась угнетающей. Зато здесь Ядвига, окончившая медучилище в Днепропетровске, устроилась на хорошую работу — помощником эпидемиолога санэпидемстанции. Затем стала заведующей санитарным участком. В общей сложности она посвятила медицине 42 года. После переезда Ядвига родила еще троих детей и разбила большое хозяйство.

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

«Я очень любила свою работу. Хотела еще пойти в городскую санэпидемстанцию поработать, а потом села и подумала: „Ядвига, тебе 62 года! Пора на пенсию!“ Муж очень обрадовался, что я перестану без конца ездить: мой участок проходил от Ивделя (Свердловская область) до Приобья (ХМАО). А дома ждали четверо детей, парализованная мама и скот. Одно время мы держали аж 9 коров. Как всё успевали? Была молодость!» — рассказывает Ядвига.

И со смехом вспоминает, как у нее на Севере появилась первая корова. Мужу в леспромхозе выдали участок, семья принялась строить дом. Забора еще не было, и Ядвига стала замечать, что в ее огороде пасутся чьи-то стада. Нашла хозяина, им оказался переселенец из Казахстана, который привез коров в вагонах. Одна из них, огненно-коричневая, особенно приглянулась нашей героине.

«Спрашиваю: „Сколько стоит?“ Отвечает, что четыре миллиона! Ну где же я возьму четыре миллиона? А потом муж приходит на обед и рассказывает, что ему дали аванс — миллион. Я говорю: „Давай мне“. Вот сейчас стоит только подумать: я выпросила у мужика миллион! Потом погналась за хозяином коров и купила ту самую. Это было сильное желание сердца».

«Всё на органике, дети ведь будут есть»

Выделенный участок в лесу семья начала корчевать. Первым, что посадила Ядвига, стал картофель, который успешно пророс. От мамы, которая в те годы еще жила на Украине, Ядвига привозила землянику, клубнику, малину, саженцы вишни, чтобы затем посадить у себя. Так бывший кусок леса превратился в плодоносный огород и сад.

«Мама в детстве мне говорила: „Если есть огород и корова, от голода никогда не помрете“. Земля что-то всё равно даст. Мне еще потом на работе дали 12 соток, мы их тоже разработали. И я разгулялась! Сейчас у меня белая, красная, черная смородина, много сортов малины и клубники. В одной теплице — помидоры, в другой — огурцы. Фасоль, горох, арбузы, дыни, баклажаны, перцы — всё растет!»

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

Окружающих всегда удивляло, как Ядвиге удается получать такой урожай. Сама она секретов не держит: первое — нужна любовь, второе — органика.

«Я удобряла коровьим навозом вперемешку с травой и водой. Конечно, это пахло! Ну что теперь? Скажу больше, у меня на огороде некрасиво. Я никогда перед холодами не убираю лишнюю растительность с грядок. Все спрашивают почему. У меня есть убеждение: микроорганизмы, которые живут в земле, зимой тоже должны что-то кушать. А где они возьмут питание, если все корни и листики выдернуты? Я еще удобряю грядки опавшими листьями, сеном, травой, делаю компостные кучи из очисток. Может, огород выглядит неаккуратно от этого, но зато у меня растет! И всё на органике, дети ведь будут есть».

Понадобились промышленные весы: тыква вымахала на 146 кило

В этом году пенсионерка впервые решила попробовать вырастить гигантские овощи. Она приняла участие в международном конкурсе «Агрогиганты».

«Когда я узнала про этот конкурс, то задала себе вопрос: „А тебе, Ядвига, слабо так вырастить?“ Начала выпрашивать у организаторов прислать семена для участия. Меня убеждали, мол, надо сначала почитать специальную литературу, поучиться, научно подойти к вопросу выращивания плодов-гигантов. Я ответила: „Мне 70 лет, меня, может, Господь завтра заберет!“ Некогда учиться!»

Так на огороде женщины стали появляться экземпляры невиданных размеров. Самый выдающийся — 146-килограммовая тыква, которую Ядвига прозвала Антуанеттой. До таких размеров тыква вымахала на органических удобрениях. Пенсионерка ставила к ней пятилитровки с горячей водой и накрывала пледом, чтобы обогреть. На конкурсе агрогигантов Ядвига с Антуанеттой попали в первую десятку по России, составив конкуренцию тыквам с юга и центра страны.

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

«И я бы еще ее растила! Но пошли заморозки, и я побоялась, что моя красотка замерзнет и сгниет. Мы решили ее разрезать и устроить тыквенную вечеринку! Позвали детей, внуков, друзей, соседей. Я дала клич по всему Советскому: „Кому надо тыкву?“ Закинули ее в прицеп и начали развозить знакомым».

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

Куском тыквы пенсионерка отблагодарила и предпринимателя, который поделился промышленными весами для взвешивания Антуанетты. Для домашних Ядвига сварила из тыквы суп с креветками, варенье с апельсинами, джем с пряными приправами, а также пожарила с итальянскими травами и залила кипящим сиропом для цукатов. Еще часть овоща ушла на закатанный в банки сок с апельсинами и лимоном.

«На вкус ее мякоть похожа на ананас. Я была в восторге, что Антуанетта получилась. Хотелось доказать не только себе, что я так могу, но и другим, что на Севере, несмотря на ветер и холод, можно растить всё».

Удались у Ядвиги и другие овощи рекордных размеров: баклажаны, перцы, морковь. Подсолнух вытянулся до 2,82 м, а его корзина расползлась до 45 см в ширину — словно большой круглый поднос.

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

«Нуждающиеся люди встречаются на пути сами»

Помогать, отдавать и делиться — не разовая акция, а принцип жизни Ядвиги Григорьевны. Она много лет занимается общественной деятельностью и волонтерством. Это началось еще с детства: в школе Ядвига была председателем совета пионерской дружины, вместе с ребятами помогала пожилым. В молодости, куда бы ни приехала, обязательно вступала в профком.

«Однажды дочь принесла из школы письмо, где директор и профком попросили поделиться молоком с семьей учителей, у которых тоже были дети. Жена там в обморок падала от голода. Мы с мужем переглянулись: „Конечно, будем помогать!“ Нуждающиеся люди встречаются на пути сами. Вот, например, одинокая женщина, сосед без ноги — обязательно надо помочь посадить огород, поухаживать за теплицей. Достаточно просто открыть глаза и поискать вокруг тех, кому ты можешь сегодня сделать добро. Да хотя бы прийти поговорить с какой-нибудь одинокой бабушкой, послушать о ее жизни или о том, что она сегодня услышала по телевизору. Это, может быть, единственный ее разговор за долгое время. Так просто доставить радость человеку».

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

Сейчас Ядвига — волонтер районной культуры и волонтер «серебряного» возраста. Вместе с другими добровольцами она собирает посылки военнослужащим на СВО и малоимущим семьям, ухаживает за стариками и проводит у них уборку, ездит с концертами в дом престарелых. Три года назад Ядвигу позвали в совет при департаменте соцразвития, где общественница теперь предлагает идеи для помощи нуждающимся и улучшения жизни жителей региона.

«Возьмите меня в театр»

Танцевать Ядвига обожала с детства. А на пенсии времени для любимого занятия у нее стало больше. С 2018 года и по сей день 70-летняя медик танцует в коллективе «Раздолье». Танцевальный костюм Ядвига сшила себе самостоятельно. Рукоделие — еще одна ее страсть. Для своих бархатцев, петуний и других любимиц пенсионерка плетет корзины из ротанга.

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

А два года назад Ядвига еще и начала петь в хоре.

«Хор — это вообще отдельная песня! Мы поехали на отдых и познакомились с женщиной, окончившей консерваторию. Сидели за столом, она запела, я подпела. Она: „Да у тебя же сопрано! Иди в хор“. Потом в Советском руководительница хора подтвердила: точно сопрано. Теперь я пою. Знаете, хочется чем-то заниматься. Ну и что, что пенсия? Нельзя же на лавке сидеть!»

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

Танцами, хором и рукоделием активная пенсионерка не ограничивается. Пять лет назад Ядвига пришла на день открытых дверей в местный Дом культуры и сказала режиссеру: «Возьмите меня в театр».

«Он посмотрел на меня — ну бабушка же! Но отправил на прослушивание. А я, как всегда, принесла свои пирожки, консервацию, припасы. Режиссер радуется: „О, кормилица нам нужна“. Нашел мне спектакль на два актера, называется „Уходил старик от старухи“. От меня еще не уходил, но давайте попробую сыграть!»

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

Так пенсионерке досталась роль Веры — жены пожилого профессора, который вопреки ее желаниям решил уехать на дачу, чтобы поработать над книгой о Льве Толстом. Детей у героев спектакля нет, а сама Вера всю жизнь посвятила заботе о муже. За этот дебют на сцене Ядвига получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Театральная весна».

На второй год пенсионерка сыграла Февронию в комедии «Ревизор» и снова была признана лучшей. Третью награду получила за роль в спектакле «Земля Эльзы».

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

«А сейчас мы играем в постановке „Выходили бабки замуж“. Моя героиня там самая молодая, ей всего 80 лет. Мы боремся за сердце электрика, который по случайности пришел чинить проводку в наш дом престарелых».

«Каждый день тысячи людей не просыпаются. А ты живешь»

Около 14 лет назад Ядвига начала писать стихи. По ее словам, рифмы всегда сами лезли в голову. Вдохновение настигало везде: идет с работы, а вокруг осень и закат — повод для красивых строк. Раньше Ядвига их не записывала. Но однажды решила всё-таки взять ручку и листок. Первый стих она посвятила Богу. Первый сборник стихов — тоже. А на днях у нее вышел уже второй.

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

«"Посреди необъятной России, как горящая вечно звезда, простирается север Сибири. Именуется ХМАО — Югра! " Этот стих я написала к 90-летию округа. А так темы разные: о природе, семье, родителях, патриотизме, городе Советском. Печатаюсь обычно в местной газете. Некоторые стихи попадают в сборники с разными авторами».

Источник: Ядвига Кедровская / Vk.com

На вопрос о том, когда Ядвига всё успевает, она уверенно ответила: «Ночью!» А необъятную энергию пенсионерка, по ее словам, черпает в молитвах.