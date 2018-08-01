Ярославскому «Шиннику» осталось провести всего три домашних матча на запасном поле стадиона — с командами «Химки», «Ротор» и «Зенит-2». А уже 1 сентября против «Нижнего Новогорода» чёрно-синие смогут сыграть на главной футбольной арене.



Мэр Ярославля выложил в социальные сети фото основного стадиона «Шинник», показав его состояние на сегодняшний день

— Уже совсем скоро «Шинник» сможет проводить домашние матчи на родной арене, — пообещал мэр города Ярославля Владимир Слепцов. — Готовность стадиона — 80%. Сейчас полным ходом идёт подготовка беговых дорожек к укладке легкоатлетического покрытия. Окончание работ запланировано на конец августа.



На первый домашний матч в этом сезоне с командой «Спартак-2» не смогли попасть все желающие — не хватило места. Тогда болельщики обиделись на мэра — ведь он сам игру посмотрел, когда другие не смогли.

— Мэр сам был на этом матче и сидел на трибуне, — отмечают фанаты чёрно-синих. — Надеемся, что ему было немножко стыдно, и он ускорит процесс.

Мэр наслаждался футболом в то время, когда сотням болельщиков не хватило места на трибунах запасного стадиона

И процесс ускорился. Правда, не так сильно, как хотелось бы — главный тренер команды Александр Побегалов высказывал надежду, что игроки выйдут на поле основного стадиона уже 8 августа на игру с «Химками».Тем не менее раньше в мэрии и вовсе говорили, что основное поле с трибунами откроют только в октябре. Накануне мэр Ярославля отдал стадион «Шиннику». Ранее его забрал у клуба забрал и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин и перевёл его в структуру муниципальной дирекции спортивных сооружений. Тогда он объяснял это тем, что объект должен приносить деньги в городской бюджет, а не просто числиться на балансе у клуба. Его городские власти стали сдавать аренду, в том числе и самому «Шиннику», чтобы тот мог играть на нём.



На стадионе ещё ведутся работы, но к концу августа всё должно быть доделано

У футбольного клуба «Шинник» при этом периодически возникали проблемы с Футбольной национальной лигой, у которой были претензии к стадиону, на котором играли чёрно-синие. Но в клубе ничего не могли с этим поделать, так как стадион им не принадлежал.



Перед чемпионатом мира по футболу стадион «Шинник» был закрыт. За это время там перестелили поле и сейчас доделывают беговые дорожки. Открыть после ремонта объект должны в октябре. Сейчас «Шинник» проводит домашние матчи на малом поле, которое находится за чашей основного стадиона.

