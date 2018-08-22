Тина Канделаки несколько месяцев думала, ехать ли ей бегать по Ярославлю

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки приедет в Ярославль на открытие полумарафона «Бегом по Золотому кольцу».



— Тине Канделаки предложили приехать сюда на молодёжном форуме LikeMedia и даже предложили стать тимлидером. Она обещала подумать и спустя несколько месяцев согласилась.



Известно, что Канделаки приедет на полумарафон в качестве почётного гостя и пробежит трёхкилометровую дистанцию. Для этого она собирает начинающих бегунов-новичков.

Тина Канделаки родилась 10 ноября 1975 года. Карьеру начинала на центральном телеканале Грузии. С 2002 по 2007 год Канделаки была ведущей программы «Детали» на канале СТС, а с марта 2003 стала лицом программы «Самый умный». Сейчас — генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ».



— Она планирует собрать самую массовую команду, — уточнили организаторы полумарафона. — На сегодняшний день регистрацию в её группу прошли уже более 200 молодых и активных ребят, которые объединились, чтобы пробежать вместе с яркой и спортивной Тиной Канделаки на максимальной скорости.



Полумарафон «Золотое кольцо» состоится 2 сентября. На сайте мероприятия обозначены дистанции в 21 километр, 10 километров, 3 километра, 600 метров, 300 метров и командная эстафета. Недавно стало известно, на каких условиях в этот день побегут чиновники мэрии Ярославля.

