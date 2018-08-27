Больше сотни ребят собрались, чтобы встретить чемпионов
Больше сотни ребят собрались, чтобы встретить чемпионов

Сегодня после победы в Сочи на Кубке мира среди молодежных хоккейных команд в Ярославль вернулись хоккеисты «Локо».


К 14 часам возле «Арены-2000» около 100 маленьких хоккеистов собрались, чтобы встретить чемпионов. Правда, мальчишкам пришлось долго ждать — автобус с молодежной ярославской командой опоздал больше чем на час. Детвора зря времени не теряла — носилась по площади перед ледовым дворцом с развевающимися флагами любимой команды. Наконец, всем сказали выстроиться так, чтобы до «Арены» получился проход. 

Дети прождали больше часа.
Дети прождали больше часа.

— Вон они едут! — закричал рыжий мальчишка и засмеялся, когда к площади подъехала обычная маршрутка. Дети быстро заскучали и опять разбрелись по площади. Собрать их снова стоило уже больших усилий. 


— Соберитесь, буквально минуту, — объявили в микрофон, и под дружные крики «Локо — чемпион!» на горизонте появился автобус команды. 

В ожидании команды мальчишки носились с флагами по площади
В ожидании команды мальчишки носились с флагами по площади

Из автобуса в золотых бейсболках победителей и с кубком в руках вышли чемпионы. 


Хоккеисты, проходя к «Арене», фотографировались с маленькими болельщиками и раздавали автографы. Быстро унести кубок не получилось — не зря же детвора столько времени ждала его под солнцем. Благо, встречающих было не так много, и фотосессия для всех желающих с трофеем уложилась в 10 минут. 

К приеду выстроились в две шеренги
К приеду выстроились в две шеренги

Для тех, кто не смог подойти и посмотреть на кубок сегодня, трофей выставят в холле «Арены-2000» 2 сентября перед первым в сезоне матче «Локомотива». 

Томительное ожидание
Томительное ожидание
Простоять несколько минут в колонне было сложно — слишком хотелось бегать
Простоять несколько минут в колонне было сложно — слишком хотелось бегать
Долгое ожидание сменилось общим ликованием, когда автобус с командой наконец подъехал
Долгое ожидание сменилось общим ликованием, когда автобус с командой наконец подъехал
Ребята кричали: «Локо — чемпион!»
Ребята кричали: «Локо — чемпион!»
Хоккеисты жали руки маленьким любителям хоккея
Хоккеисты жали руки маленьким любителям хоккея
Хоккеисты обрадовались такой встрече
Хоккеисты обрадовались такой встрече
Дети ждали больше часа, чтобы посмотреть на кубок и пожать руки победителям
Дети ждали больше часа, чтобы посмотреть на кубок и пожать руки победителям
Победители Кубка вернулись в Ярославль
Победители Кубка вернулись в Ярославль
Дети просили расписаться им прямо на майках
Дети просили расписаться им прямо на майках
Автографы достались всем
Автографы достались всем
Каждый мечтал подержаться за кубок
Каждый мечтал подержаться за кубок