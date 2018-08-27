Больше часа под солнцем — ради «Локо»: как встречали чемпионов
Сегодня после победы в Сочи на Кубке мира среди молодежных хоккейных команд в Ярославль вернулись хоккеисты «Локо».
К 14 часам возле «Арены-2000» около 100 маленьких хоккеистов собрались, чтобы встретить чемпионов. Правда, мальчишкам пришлось долго ждать — автобус с молодежной ярославской командой опоздал больше чем на час. Детвора зря времени не теряла — носилась по площади перед ледовым дворцом с развевающимися флагами любимой команды. Наконец, всем сказали выстроиться так, чтобы до «Арены» получился проход.
— Вон они едут! — закричал рыжий мальчишка и засмеялся, когда к площади подъехала обычная маршрутка. Дети быстро заскучали и опять разбрелись по площади. Собрать их снова стоило уже больших усилий.
— Соберитесь, буквально минуту, — объявили в микрофон, и под дружные крики «Локо — чемпион!» на горизонте появился автобус команды.
Из автобуса в золотых бейсболках победителей и с кубком в руках вышли чемпионы.
Хоккеисты, проходя к «Арене», фотографировались с маленькими болельщиками и раздавали автографы. Быстро унести кубок не получилось — не зря же детвора столько времени ждала его под солнцем. Благо, встречающих было не так много, и фотосессия для всех желающих с трофеем уложилась в 10 минут.
Для тех, кто не смог подойти и посмотреть на кубок сегодня, трофей выставят в холле «Арены-2000» 2 сентября перед первым в сезоне матче «Локомотива».