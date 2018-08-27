Больше сотни ребят собрались, чтобы встретить чемпионов

Сегодня после победы в Сочи на Кубке мира среди молодежных хоккейных команд в Ярославль вернулись хоккеисты «Локо».





К 14 часам возле «Арены-2000» около 100 маленьких хоккеистов собрались, чтобы встретить чемпионов. Правда, мальчишкам пришлось долго ждать — автобус с молодежной ярославской командой опоздал больше чем на час. Детвора зря времени не теряла — носилась по площади перед ледовым дворцом с развевающимися флагами любимой команды. Наконец, всем сказали выстроиться так, чтобы до «Арены» получился проход.

Дети прождали больше часа.

— Вон они едут! — закричал рыжий мальчишка и засмеялся, когда к площади подъехала обычная маршрутка. Дети быстро заскучали и опять разбрелись по площади. Собрать их снова стоило уже больших усилий.





— Соберитесь, буквально минуту, — объявили в микрофон, и под дружные крики «Локо — чемпион!» на горизонте появился автобус команды.

В ожидании команды мальчишки носились с флагами по площади

Из автобуса в золотых бейсболках победителей и с кубком в руках вышли чемпионы.





Хоккеисты, проходя к «Арене», фотографировались с маленькими болельщиками и раздавали автографы. Быстро унести кубок не получилось — не зря же детвора столько времени ждала его под солнцем. Благо, встречающих было не так много, и фотосессия для всех желающих с трофеем уложилась в 10 минут.

К приеду выстроились в две шеренги

Для тех, кто не смог подойти и посмотреть на кубок сегодня, трофей выставят в холле «Арены-2000» 2 сентября перед первым в сезоне матче «Локомотива».

Томительное ожидание

Простоять несколько минут в колонне было сложно — слишком хотелось бегать

Долгое ожидание сменилось общим ликованием, когда автобус с командой наконец подъехал

Ребята кричали: «Локо — чемпион!»

Хоккеисты жали руки маленьким любителям хоккея

Хоккеисты обрадовались такой встрече

Дети ждали больше часа, чтобы посмотреть на кубок и пожать руки победителям

Победители Кубка вернулись в Ярославль

Дети просили расписаться им прямо на майках

Автографы достались всем