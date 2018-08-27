Сегодня в Ярославле — большой хоккейный праздник. Отмечаем успех ярославского «Локо» — ребята стали лучшей молодёжной командой мира. Подопечные Дмитрия Красоткина победили в финале молодёжного Кубка мира шведский ХВ71 3:2. Лучшим игроком турнира признан ярославец Николай Коваленко.



Сегодня победители Кубка возвращаются в Ярославль.

— В 14:00 торжественная встреча пройдёт у «Арены 2000», — рассказали в клубе.

Болельщиков ждут возле дворца, чтобы они лично поздравили любимую команду с успехом!