«Локо» привезёт в Ярославль кубок мира: где встречать и поздравлять чемпионов
27 августа 2018 06:38
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Сегодня в Ярославле — большой хоккейный праздник. Отмечаем успех ярославского «Локо» — ребята стали лучшей молодёжной командой мира. Подопечные Дмитрия Красоткина победили в финале молодёжного Кубка мира шведский ХВ71 3:2. Лучшим игроком турнира признан ярославец Николай Коваленко.
Сегодня победители Кубка возвращаются в Ярославль.
— В 14:00 торжественная встреча пройдёт у «Арены 2000», — рассказали в клубе.
Болельщиков ждут возле дворца, чтобы они лично поздравили любимую команду с успехом!
Фото: mhl.khl.ru
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