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Фоторепортаж
Нас прорвало на семь шайб! «Локо» выиграл Кубок Харламова: самые яркие фото
25 апреля 2018 09:37
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24 апреля прошёл шестой матч финальной серии розыгрыша Кубка Харламова. На льду дворца спорткомплекса «Хоккейный город» «Локо» одержал четвёртую победу над «СКА-1946» в серии и выиграл главных трофей сезона. Игра завершилась со счётом 7:3 в пользу молодёжки «железнодорожников».
Дубль оформил Александр Калинин, в матче отличились Павел Кудрявцев, Александр Полунин, Данил Гизатуллин, Григорий Денисенко и Георгий Иванов.
«Локо» второй раз завоевал Кубок Харламова.
Самым ценным игроком плей-офф признали голкипера «Локо» Илью Коновалова. Всего голкипер провел в плей-офф 16 матчей, одержал 12 побед и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.
— Самое главное — мы завоевали Кубок Харламова, — рассказал Илья Коновалов. — Награда самому ценному игроку — это хорошее дополнение к сезону, но оно только на втором месте. Сезон выдался очень сложным, как для всей команды, так и для меня в частности. Тяжело было играть и в МХЛ, и в КХЛ. Ощущения от игры в КХЛ потрясающие, это еще одна ступенька наверх, следующая задача — закрепиться в составе в следующем сезоне. Сейчас нужно отдохнуть, а в июле команда соберется снова, будем планомерно работать, готовиться к следующему сезону.
Самым титулованным тренером молодёжной хоккейной лиги стал тренер «Локо» Дмитрий Красоткин. Дмитрий является двукратным обладателем Кубка Харламова, обладателем Кубка мира среди молодежных клубных команд, двукратным обладателем Кубка Вызова и обладателем Суперкубка МХЛ.
— Нервничал больше, чем ребята, но я очень рад за них, они выстояли, дотерпели, показали очень хороший хоккей и выиграли, поэтому очень им благодарен. В курсе ли я, что стал самым титулованным тренером в истории МХЛ? Я даже не знал об этом, всегда приятно выигрывать, тем более состав у нас подобрался хороший, был сплоченный коллектив. Главное — что команда выиграла. Мы знали, что у «СКА-1946» будет пополнение из ВХЛ и КХЛ, когда такие игроки приходят на подмогу сопернику, настраивать дополнительно никого не нужно, все всё прекрасно понимают. Сама игра заставляет их полностью отдаваться и выкладываться. Наконец-то нас прорвало на семь шайб в плей-офф — это редкость!
Фото: МХЛ
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