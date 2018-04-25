Нас прорвало на семь шайб! «Локо» выиграл Кубок Харламова: самые яркие фото

«Локо» завоевал главный трофей сезона

24 апреля прошёл шестой матч финальной серии розыгрыша Кубка Харламова. На льду дворца спорткомплекса «Хоккейный город» «Локо» одержал четвёртую победу над «СКА-1946» в серии и выиграл главных трофей сезона. Игра завершилась со счётом 7:3 в пользу молодёжки «железнодорожников».

Дубль оформил Александр Калинин, в матче отличились Павел Кудрявцев, Александр Полунин, Данил Гизатуллин, Григорий Денисенко и Георгий Иванов.

«Локо» второй раз завоевал Кубок Харламова.

Илья Коновалов стал самым ценным игроком плей-офф

Самым ценным игроком плей-офф признали голкипера «Локо» Илью Коновалова. Всего голкипер провел в плей-офф 16 матчей, одержал 12 побед и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Локо» второй раз выиграл Кубок Харламова



— Самое главное — мы завоевали Кубок Харламова, — рассказал Илья Коновалов. — Награда самому ценному игроку — это хорошее дополнение к сезону, но оно только на втором месте. Сезон выдался очень сложным, как для всей команды, так и для меня в частности. Тяжело было играть и в МХЛ, и в КХЛ. Ощущения от игры в КХЛ потрясающие, это еще одна ступенька наверх, следующая задача — закрепиться в составе в следующем сезоне. Сейчас нужно отдохнуть, а в июле команда соберется снова, будем планомерно работать, готовиться к следующему сезону.

Дмитрий Красоткин не только привёл команду к победе, но и стал самым титулованным тренером лиги

Самым титулованным тренером молодёжной хоккейной лиги стал тренер «Локо» Дмитрий Красоткин. Дмитрий является двукратным обладателем Кубка Харламова, обладателем Кубка мира среди молодежных клубных команд, двукратным обладателем Кубка Вызова и обладателем Суперкубка МХЛ.

— Нервничал больше, чем ребята, но я очень рад за них, они выстояли, дотерпели, показали очень хороший хоккей и выиграли, поэтому очень им благодарен. В курсе ли я, что стал самым титулованным тренером в истории МХЛ? Я даже не знал об этом, всегда приятно выигрывать, тем более состав у нас подобрался хороший, был сплоченный коллектив. Главное — что команда выиграла. Мы знали, что у «СКА-1946» будет пополнение из ВХЛ и КХЛ, когда такие игроки приходят на подмогу сопернику, настраивать дополнительно никого не нужно, все всё прекрасно понимают. Сама игра заставляет их полностью отдаваться и выкладываться. Наконец-то нас прорвало на семь шайб в плей-офф — это редкость!

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