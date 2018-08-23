Суд решил, что мальчик может сбежать из города

В городе Берёзовском прошёл суд, где избирали меру пресечения банде подростков, жестоко убивших инвалида. Заседание было закрытым, длилось 11 часов, вердикт ждали подростки от 14 до 16 лет. В итоге суд принял решение — одного школьника отпустить под домашний арест, двоих — отправить в СИЗО. Еще одного взяли под стражу накануне.

Первым решение суда услышал подросток, который переехал на Урал из Ярославля. На суде зачитали нелестные характеристики Жени (имя изменено. — Прим.ред.)

Здесь произошла страшная расправа

— Говорили, что плохо учился, пил, курил, родителей не слушает, может скрыться и оказать давление на свидетелей, — рассказали коллеги с портала E1.ru.

На заседании мальчик сказал, что осознал свою вину и скрываться от суда не собирается. Но суд, очевидно, его словам не поверил — подростка отправили в СИЗО.

Пятую участницу издевательств — 13-летнюю школьницу — нельзя наказывать по Уголовному кодексу. В худшем для нее случае она может провести 3 года в центре временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.



Погибшему было всего 20 лет.

Жестокую расправу над 20-летним инвалидом банда подростков устроила в начале августа. 20-летнего юношу — инвалида (он плохо говорил) — завели за гаражи и принялись зверски избивать. Прыгали по голове и снимали издевательства на видео. О ярославском участнике банды известно, что в семье было неладно — отец с матерью пытались сохранить брак, не не сложилось. И подросток, предоставленный сам себе, не раз сбегал из дома.