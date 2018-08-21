Справиться с парнем не могла даже его мама

В небольшом уральском городе Берёзовском все сейчас обсуждают только одно — чудовищное убийство 20-летнего парня. Дмитрия, инвалида с задержкой речи, до смерти забили пятеро подростков. Убивали жестоко — прыгали на голове. И всё происходящее снимали на видео.

Всё случилось ещё в начале августа, но история всплыла только сейчас — через паблик «ВКонтакте». Дмитрий по характеру тихий и застенчивый, как рассказывают его друзья. Папа умер, мама воспитывала его и младшего брата одна. В тот день парень шёл домой, когда за гаражами увидел компанию подростков. Те пригласили выпить с ними, он согласился. Но казавшаяся дружелюбной компания вдруг набросилась на него, утащила в кусты и там забила до смерти. Дима умер от травм головы.



Как сообщают наши коллеги с портала E1.ru, четверых участников драки следователи уже задержали. Двум самым старшим — 16 лет, только что закончили 9-й класс. Самой младшей — 13 лет, девочка как раз всё и снимала. Говорят, что она же и подбадривала разгорячённых подростков.

Как выяснилось, один из участников расправы — мальчик из Ярославля. Женя (имя изменено) в этом году переехал на Урал из Ярославля. Но уже в нашем городе подросток засветился в новостях. Прошлой весной парня объявили в розыск — сбежал из дома. Уже тогда полиция говорила — мальчик сбегает не в первый раз.

Дмитрий был спокойным и доверчивым юношей

Мальчишку, конечно, нашли, но в семье действительно было неспокойно. Мама с отцом, переехав на Урал, разошлись. Там, в Берёзовском, решили попробовать начать всё сначала. Но не вышло. Мальчик остался с мамой, но, похоже, был предоставлен сам себе — здесь, обзаведясь новой компанией, он снова стал сбегать из дома.

— Он проучился у нас всего два месяца. Мама постоянно в школу ходила, ничего не говорила такого. Она ведь также билась за него. Приводила за ручку в школу, на экзамены водила. Он в глаза ей смотрел, врал, говорил, что всё нормально будет, будет учиться, а сам сбегал с уроков. Экзамены он так и не сдал, сдал только русский после апелляции, — рассказала нашим коллегам из Е1.ru классная руководительница мальчика Татьяна Анатольевна.



После дикого убийства город до сих пор трясёт. Власти боятся, как бы не устроили самосуд — люди на взводе.

— Нам страшно детей выпускать мусор выносить! — кричали мамы, придя к дверям местной администрации.

Власти пытаются успокоить разгневанных горожан. В горадминистрации собрали городских активистов, тех, кто хотел собирать подписи за проведение митинга.