Похоже, на щеке экс-чиновника остался след после нападения в темном переулке

Очень грустное лицо на этом видеоролике у бывшего главы двух центральных районов Ярославля Георгия Гудымы. Такое же грустное, как и информация, которую он решил донести до горожан через видеообращение.

Гудыма назвал ярославцев любимыми (успел полюбить за тот сверхкороткий срок, что руководил Кировским и Ленинским районами) и рассказал, что делал на своей должности. Публикуем его речь полностью:

— Добрый вечер, дорогие мои, любимые ярославцы. Слишком много шумихи было вокруг моей скромной персоны. Слишком много. До этого я был направлен для декриминализации похоронных услуг города Ярославля. В рамках чего было проделано довольно-таки много работы совместно с правоохранительными органами для наведения порядка и для предоставления горожанам качественных услуг города. Только благодаря Владимиру Витальевичу, только благодаря мэру нашему с мертвой точки хоть что-то сдвигалось. Начиная от незаконных захоронений на Леонтьевском кладбище, незаконных забираний умерших с адресов. И достаточно было ещё много различных моментов, в рамках которых наша работа направлялась только на одно — улучшить качество жизни людей наших, наших горожан, проживающих на территории города.

Шумихи вокруг персоны Гудымы, действительно, было много. Скандал разразился, когда стало известно — на одну из ключевых должностей взяли человека с непогашенной судимостью. Гудыма отбывал условный срок за нападение на полицейского. Чиновник публично раскаялся, с юридической точки зрения в общем-то мог и не уходить с поста, но в один из вечеров на него ещё и напали в тёмном переулке. Такого давления мужчина не выдержал — и уволился из мэрии.