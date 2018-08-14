Глава Кировского и Ленинского районов Георгий Гудыма не вышел сегодня на работу

Не успел новый глава Кировского и Ленинского районов Ярославля разделаться с одной скандальной историей — в городе активно обсуждают его непогашенную судимость, как уже вляпался в другую историю. Вчера вечером, когда он шёл домой с работы, на него напали несколько людей.



Как стало известно корреспондентам 76.ru, случилось это около одиннадцати часов вечера в центре города. По его словам, в момент нападения Гудыма шёл по безлюдной тихой улочке.

— Георгий Гудыма возвращался домой из администрации районов, где работает, — описал происходящее источник 76.ru. — Люди не объяснили, за что они налетели на него. Но это точно было не ограбление — у чиновника ничего не забрали. Сам пострадавший считает, что это могли быть люди из похоронного бизнеса, криминальные схемы которых он пытался разоблачить на предыдущем месте работы.

Сильно ли пострадал чиновник от налётчкиков неизвестно. Но на работу он сегодня не вышел.



— Мы его не видели и не разговаривали с ним, — рассказал руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Сегодня в час дня у нас было важное совещание, где его ждали, но он там так и не появился. На телефонные звонки он не отвечает.

В драку некоторое время назад Гудыма ввязался и сам — пьяный подбежал к полицейскому, с головы ударил его по лицу, разорвал ему одежду и повалил его на землю. Суд его приговорил за это дело к трём годам условно. После этого осуждённый переехал в Ярославль и дослужился до должности главы администрации Кировского и Ленинского районов. И даже получил на это дело благословение владыки. Как так выстроилась карьера чиновника, сейчас проверяет прокуратура.