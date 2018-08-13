На этот раз в центре скандала оказался новый глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгий Гудыма

Очередной скандал, связанный с ярославским чиновником, разлетелся по интернету. На этот раз все обсуждают личность нового главы администрации Кировского и Ленинского районов города. Оказалось, что на работу его взяли с непогашенной судимостью.



— К трем годам условно чиновника приговорил 20 марта Кунцевский районный суд города Москвы, — рассказал источник 76.ru. — Ночью он пьяный подошёл к полицейскому и ударил головой по лицу, потряс за грудки, сорвал нагрудный знак, порвал одежду и повалил на землю.

Этот эпизод всплыл после публикации постановления суда в Telegram-канале «ЯрПолитика». Мы обратились к чиновнику за комментарием.

— Я сделал для себя выводы в полном объёме и сожалею о случившемся, — говорит Георгий Гудыма. — Я не скрывал свою судимость и перед приёмом на работу мою биографию тщательно изучили, в том числе и этот факт.

Также Гудыма признался, что в тот момент был пьян, поэтому и бросился так рьяно защищать свою супругу. Но заверил, что завязал с алкоголем на всю жизнь.

От правоохранительных органов и сотрудников системы исполнения наказаний чиновник не скрывается. О своём переезде в Ярославль он сообщил силовикам и здесь встал на учёт в местное управление ФСИН, куда ходит регулярно отмечаться.

В должности главы центральных районов Ярославля Георгий Гудымов работает совсем недавно, до этого он был директором службы городских кладбищ. На новую работу чиновника уже благословил митрополит Пантелеимон.

Другой высокопоставленный чиновник из правительства Ярославской области засветился накануне в другом скандале. Он ночью ворвался с пистолетом на стройку элитного жилого квартала и учинил там разборки.

Читайте также: дворцы по соседству с Медведевым и уголовные дела: что известно о новом главе ДГХ Ярославля.