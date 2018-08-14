Георгию Гудыме еще больше двух лет отбывать наказание

Новость о том, что в Ярославле главой двух районов назначили человека с непогашенной судимостью не очень обрадовала горожан. Ну еще бы — новый руководитель Кировского и Ленинского районов Георгий Гудыма, по данным суда, побил полицейского. Выпивши были, признался. Да так отходил, что суд назначил Гудыме три года условно. Приговор был в марте, а значит, срок, пусть и условный, ещё отбывать и отбывать.



Гудыма раскаялся. Он больше так не будет.

— Сделал, — говорит, — для себя выводы.

Но и жители города делают выводы — это что, так, значит, можно было что ли? Вместе с юристами мы разбирались в этой запутанной муниципально-уголовной истории.

Идём на сайт мэрии Ярославля в раздел «Порядок поступления граждан на муниципальную службу» и читаем условие, при котором человек не может быть принят на муниципальную службу (пункт, касающийся судимости): «в случае осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу».

В переводе с юридического на русский это означает, что если в приговоре суда не указана особая пометка о лишении права занимать определённые должности, то пожалуйста — трудись на благо города. Только ходи отмечаться в УФСИН да будь трезвым на людях. В приговоре суда относительно Гудымы такой дополнительной пометки не было.

— Такие дополнительные наказания характерны для преступлений, связанных с исполнением должностных обязанностей, — объясняет председатель ярославского центра по защите прав человека «Дорога Свободы» Алексей Самойлов. — Действия по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) не направлены против основ местного самоуправления.

Так что да, с судимостью во власть — можно. Впрочем, всё может и измениться — за дело взялась прокуратура.

— Будут проверены все документы, которые был предоставлены для назначения данного сотрудника, — уточнила представитель ярославской областной прокуратуры Ольга Гарина.

Скандал в стенах мэрии разразился, когда в в Telegram-канале «ЯрПолитика» всплыла информация о непогашенной судимости свеженазначенного главы двух центральных районов города. История судимости вроде заурядная — мужчина выпил, подрался с полицейским. Тряс за грудки, сорвал нагрудный знак, порвал одежду и повалил на землю. Вот только об это факте биографии широкая общественность узнала уже после назначения Гудымы на должность в мэрии Ярославля.

В должности главы центральных районов Ярославля Георгий Гудымов работает совсем недавно, до этого он был директором службы городских кладбищ. На новую работу чиновника уже благословил митрополит Пантелеимон.